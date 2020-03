Bon plan : l’appareil photo instantané Instax Wide 300 à 99 au lieu de 119€

Après le succès mondial de l'Instax Mini, Fujifilm revient de plus belle avec un Instax Wide 300 pour des clichés réalisés avec un objectif grand-angle, et toujours un prix contenu. Pour la lancement, il profite de 20€ de remise sur Boulanger.

On aurait pu penser que les appareils photo instantanés avaient fait leur temps, mais depuis la commercialisation de l’Instax Mini de Fujifilm, ils reviennent en force sur le marché. On le comprend aisément : outre le format carré minimaliste, la possibilité d’avoir en main ses clichés quelques secondes après la prise de vue et l’optimisation automatique des paramètres en font presque un jouet, à l’usage simpliste. Le nouveau Fujifilm Instax Wide 300, dernier-né de la gamme, propose un format XXL idéal pour les clichés de groupe, par exemple. Il est doté d’un flash électronique pour des prises de vue même en basse luminosité et 2 plages de mise au point pour un maximum de qualité.

Simple et efficace

Car la force de l’appareil est qu’il ne nécessite pas de réglages compliqués ni d’être un professionnel de la photographie pour en tirer le meilleur parti. Sa prise en main très intuitive est rapide, il dispose d’un zoom rétractable et d’une poignée grip qui permet de toujours bien le tenir en main pour réussir ses prises de vue. Il est même muni d’une fixation pour trépied, si vous souhaitez en ajouter un pour obtenir une stabilité maximale. Ce denier n’est pas fourni avec l’appareil.