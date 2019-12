Bon plan : la Xbox One S offerte pour l’achat d’un ordinateur chez Fnac

Le détaillant français Fnac offre la Xbox One S All-Digital Edition pour tout achat d'un ordinateur donc la valeur est supérieure à 499€. L'offre permet donc d'économiser les 229€ que coûte la console nue sur la marché aujourd'hui.

La Fnac frappe très fort à l’arrivée des fêtes de fin d’année : à seulement quelques jours de Noël, le détaillant propose la Xbox One S All-Digital Edition à seulement 99€, un prix inédit en France et vraiment exceptionnel. Mais si vous souhaitez joindre l’utilise à l’agréable et envisagiez d’investir dans un ordinateur, le bon plan devient plus intéressant encore.

La Xbox One S offerte dès 499€

Pour aller plus loin dans leur offre, le détaillant offre la console dès l’achat d’un PC Windows d’une valeur supérieure ou égale à 499€. À ce prix-là, on peut déjà s’en tirer avec un ordinateur doté d’un écran 15″ Full HD avec un disque flash et 8 Go de RAM tel que le Asus S509UA-EJ999T qui tourne sous Windows 10 et cache sous le capot un processeur Intel Core i3. C’est de l’entrée de gamme bien sûr, mais pour de la bureautique ça reste idéal.

On trouve également juste sous les 500€ un ultra-portable Acer Swift SF314-41-R29PR3 avec un écran 14″, un processeur AMD Ryzen 3, 8 Go RAM et un SSD de 128 Go, le tout sous Windows 10 ; une configuration plus classique est possible au même prix avec un Lenovo Ideapad S145-15IWL qui est doté d’un écran de 15.6″, d’un processeur Intel Pentium 5405U, de 4 Go RAM et d’un disque dur SATA de 256 Go. Enfin, on peut opter pour un Acer Aspire 3 A315-42-R4V6 qui pour 499,99€ propose un écran Full HD avec une diagonale de 15.6″, un processeur AMD Athlon (2.4 GHz à 3.3 GHz), Go RAM et un SSD de 256 Go SSD.

Comment cela fonctionne ?

Lors de l’ajout de la Xbox dans le même panier qu’un PC, une remise de 100€ s’applique sur l’ordinateur qui permet de déduire le coût de la console de salon de Microsoft. La Xbox a déjà de son côté 130€ de remise, soit un total cumulé de 230€ offerts par Fnac pour l’achat d’un PC sous Windows.