Bon plan : la Xbox One S à 99€ chez Fnac

Si vous ne croyez plus au Père Noël, peut-être l'offre Fnac à 99€ sur la Xbox One S de Microsoft va-t-elle vous faire changer d'avis.

Si vous attendiez une offre exceptionnelle qui n’est pas arrivée lors du Black Friday ni lors du Cyber Monday, c’est qu’il aura fallu attendre la toute fin de l’année pour profiter du plus beau bon plan de 2019 : la Xbox One S All-Digital à 99€.

La Xbox One S à prix sacrifié

Proposée en exclusivité chez Darty et Fnac avec un prix encore inédit en France, la console de salon est moins chère que toutes ses concurrentes, mais aussi que les consoles portables telle que la New Nintendo 2DS XL. La Xbox One “S” est une version revue et corrigée, plus fine et compacte de 40%, grâce notamment son bloc d’alimentation interne. La console est rétrocompatible pour jouer à vos jeux Xbox 360 préférés, ce qui est idéal quand on s’est constitué une belle collection. On souligne également qu’elle prend en charge le Blu-ray 4K UHD, le streaming vidéo 4K et la technologie HDR. La version All-Digital n’a cependant pas de lecteur de disques et ne peut donc lancer que les jeux en version numérique.

Aujourd’hui elle est accompagné de 3 jeux : Minecraft, Sea of Thieves et Fortnite, autant dire deux gros classiques et une valeur sûre du catalogue Microsoft Studios — mais surtout 3 titres où le multijoueur est essentiel quand il n’est pas obligatoire. Et pour en profiter, le pack comprend un mois d’essai au service Xbox Live Gold.