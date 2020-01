Bon plan : la PS4 Slim 1 To passe à 270€ sur Fnac

Version revue et corrigée de la PlayStation 4, la PS4 Slim adopte un look tout en finesse et plus léger et est fournie avec la version 2 de la manette DualShock 4. Son prix aussi est passé par une cure d'amincissement puisqu'il passe à 270€ chez Fnac pendant les soldes.

Une des consoles les plus vendues de tous les temps (c’est-à-dire depuis les 40 dernières années, grossièrement), la PlayStation 4 de Sony a beau avoir des années sous le coude, elle reste une des trois plateformes de jeu majeures avec les consoles de Microsoft et Nintendo. Trois ans après la sortie, elle a bénéficié d’une révision matérielle, en l’espèce, la PS4 dite “Slim” qui lui permet d’améliorer sa puce Wi-Fi (de 802.11 b/g/n à 802.11 a/b/g/n/ac), son émetteur Bluetooth (de 2.1 à 4.0) et ses connectiques USB (de la norme 3.0 à 3.1). Si l’Optical Out (S-PDIF) a disparu, il n’y a pas que ça qui change à l’extérieur.

79€ de réduction immédiate

La console adopte en effet un nouveau design plus léger et surtout plus compact. Les PS4 Slim consomment moins d’énergie et sont fournies avec la version 2 de la DualShock 4, qui comprend un pavé tactile, des haut-parleurs intégrés et une barre lumineuse interactive. Le pack classique proposé aujourd’hui comporte la version Slim nue avec 1 To de stockage, d’où son prix légèrement plus élevé que la PS4 Slim 500 Go. Un tarif cependant rapidement rentabilisé par l’espace supplémentaire qui permettra de stocker les titres du PSN, la console n’offrant pas de rétrocompatibilité avec l’ancienne génération en-dehors du magasin virtuel.