Bon plan : la licence Windows 10 Pro 64bits à -40%

Traditionnellement très onéreuse, la licence Microsoft Windows 10 Pro est aujourd'hui bradée sur Amazon puisqu'elle bénéficie d'une remise immédiate de 75€.

Avec 77% de part de marché dans le monde, le système d’exploitation Windows de Microsoft reste à ce jour le plus utilisés sur les ordinateurs, devant macOS, Google ChromeOS et Linux. Lancé il y a quatre ans, l’OS est la plus aboutie concoctée par le géant de Redmond et la plateforme privilégier sur par les joueurs PC. Windows 10 est distribué dans 3 éditions différentes : une édition Home grand public, une édition Pro pensée pour les professionnels et les environnements de bureau et Pro for Workstations pour les plateformes aux charges intensives.

Pour des besoins professionnels

L’avantage de l’édition Pro est de pouvoir chiffrer l’ensemble du système de fichier (EFS) pour protéger les données sensibles d’éventuelles attaques, ainsi que la présence de BitLocker pour chiffrer l’ensemble du disque — des fonctions essentielles dans un monde post-révélations d’Edward Snowden mais qui n’ont pas été installées par défaut sur l’édition Home de Windows 10. Des fonctions dédiées aux entreprises sont évidemment intégrées telles que le Business Store, magasin d’applications, Windows Analytics pour garder un œil sur tout un parc informatique, et une fonction de protection des données d’entreprise, elle aussi absente de l’édition standard. Enfin, même Internet Explorer et Windows Update sont éditées dans des versions Business.

Lancée à 189€, Windows 10 Pro est aujourd’hui bradé à 114 euros sur Amazon.