Bon plan : l’iPhone 7 Plus à 439€ sur Fnac

Un jour après son cadet, c'est au tour de l'iPhone 7 Plus de bénéficier d'une réduction. Avec 60€ de remise immédiate, le smartphone d'Apple passe à 439€.

Si vous ne courrez pas après les derniers smartphones mais cherchez tout de même la qualité, vous allez être comblé. Chez Fnac, l’iPhone 7 Plus 128 Go dans tous ses différents coloris est à prix avantageux pour qui souhaite un iPhone.

Il n’a pas pris une ride

L’iPhone 7 Plus est le premier appareil mobile d’Apple à bénéficier de la certification IP67, signifiant qu’il est à la fois résistant à l’eau et à la poussière. Lancé sous iOS 10, le téléphone vendu sur Fnac profite lui de iOS 13.3, dernière mise à jour en date du système d’exploitation d’Apple. Le terminal est doté d’un bouton Home retravaillé en profondeur, désormais en mesure de gérer les retour haptiques permettant des actions inédites à la façon de celles réalisées sur un trackpad de MacBook.

L’iPhone 7 Plus intègre un processeur A10 Fusion, un coprocesseur de mouvement M10 et 3 GB de RAM. L’iPhone 7 Plus a droit à un écran IPS de 5,5 pouces à la résolution de 1 920 x 1 080 pixels à 401 ppp. Il fonctionne grâce à une batterie Li-Ion 2900 mAh. La prise jack, objet de nombreuses spéculations, a été remplacée par une prise Lightning propriétaire. De ce fait, les iPhone 7 Plus sont livrés avec des écouteurs EarPods ayant hérité d’une connectique appropriée. Apple n’a pas oublié la partie photo et l’on trouve deux capteurs au dos (12 mégapixels à ouverture à f/1,8, accompagné d’un flash TrueTone) et un en façade (7 MP, f/2.2).