Bon plan : Apple iPad Air 16 Go (Wifi) à 189 euros

Équipé d'une puce A12 Bionic avec Neural Engin dans un poids plume de 500 g avec un écran 10,5 pouces, l'iPad Air a tout pour lui. C'est encore plus vrai lorsqu'il est reconditionné et en promotion.

Les iPad d’Apple n’ont obtenu leurs lettres de noblesse que ces dernières années en parvenant à devenir ce qu’ils promettaient d’être : des tablettes puissantes comme des ordinateurs, aussi polyvalents tout en gardant leur mobilité. Grâce à leur grande autonomie, ils peuvent réellement remplacer les laptops des journées entières et sont idéales aussi bien pour les professionnels que pour les étudiants. L’iPad Air est équipé d’une puce A12 Bionic avec Neural Engine, d’un écran Retina de 10,5 pouces avec affichage True Tone. Le tout dans un petit format qui ne pèse que 500 g pour une épaisseur de 6,1 mm seulement.

Léger et puissant

L’iPad Air offre une autonomie de 10 heures et dispose d’une puce Wi-Fi atteignant 866 Mbit/s. L’appareil photo arrière et la caméra avant de l’iPad Air vous permettent de prendre des photos et de tourner des vidéos en Full HD 1080p mais aussi de passer des appels avec FaceTime. Grâce à iCloud, vos photos, fichiers, notes et autres éléments sont en sécurité, à jour et disponibles sur tous vos appareil tandis que Touch ID vous permet de déverrouiller votre iPad Air de façon simple et sécurisée et de régler vos achats avec Apple Pay. Sur Cdiscount, l’iPad Air 16 Go est proposé à 189€ en reconditionné (très bon état) au lieu de 229 euros.