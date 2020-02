Bon plan : 60€ d’économie sur le Xiaomi Mi 9T

Le Xiaomi Mi 9T est qualifié de Flagship killer et mérite bien son titre, avec une fiche technique très musclée, un design irréprochable qui a tout des plus grands et un prix qui défie toute concurrence. Il bénéficie d'une remise de 60 euros sur Cdiscount.

Xiaomi s’est imposé en quelques années comme l’un des plus importants acteurs de l’industrie mobile. Son crédo ? Des téléphones performants aux designs premium mais à prix cassé. Le Xiaomi Mi 9T proposé aujourd’hui à 269€ sur Cdiscount en est bien la preuve. Lancé à 389€ sur le site officiel, il est doté d’un écran en dalle AMOLED Full HD+ (2340 x 1080 pixels) de 6,39 pouces au ratio 19,5:9 quasiment sans bordures, qui permet d’offrir une couverture totale 92%. L’ensemble est protégé par du verre Gorilla Glass 5. Sous le capot, on trouve un système sur puce (SoC) Qualcomm Snapdragon 730, un processeur octa-core et une puce graphique Adreno 618. Le tout s’accompagne ici de 64 GB de stockage (UFS 2.1) et de 6 Go de RAM.

Haut de gamme, sans casser la tirelire

À l’arrière de l’appareil, on trouve un capteur Sony IMX582 de 48MP, un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 2x et un objectif grand angle (124.8°) de 13 MP. Le téléphone est doté d’une caméra “pop-up” de 20 MP qui résiste selon la marque à 300 000 sorties. Pour la navigation satellite, le téléphone utilise GPS, Galileo, GLONASS et Beidou, de quoi assurer une couverture mondiale pendant vos voyages. Enfin la batterie Li-Po de 4 000 mAh avec la charge rapide 18W permet de faire tourner cette machine sous Android 9.0 (Pie) — la mise à jour est possible vers Android 10.0.