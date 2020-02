Bon plan : -400€ sur un PC portable gaming MSI (i5, 16 Go RAM, 512 Go SSD)

Le PC portable gaming MSI GF65 a une belle fiche technique qui permet de jouer à tous les jeux en 1080p à 60 FPS. D'ordinaire plus cher que les ordinateurs de bureau pour la même configuration, une remise Fnac de 400€ ramène l'ordinateur à un prix très attractif.

Les ordinateurs gaming ont le vent en poupe, mais leurs variations portables ont généralement un net désavantage : le prix. L’adaptation des composants dans un cadre aux dimensions plus restreintes nécessite un design et des matériaux adaptés, ce qui a impact décisif sur le tarif final. Le MSI GF65 que propose aujourd’hui Fnac avec une remise de 400 euros fait oublier cette différence, tout en gardant l’avantage de la portabilité. Il dispose d’un écran de 15,6″ en résolution Full HD en dalle IPS avec une fréquence de rafraichissement de 120 Hz et des bordures ultrafines.

Jouez aux AAA en Full HD sans sacrifier les performances

Sous le capot, on trouve un processeur Intel Core i5-9300H avec une fréquence de 2.40 GHz à 4.10 GHz (Turbo Boost) accompagné de 16 Go de RAM DDR4-2666 (possibilité d’upgrader jusqu’à 64 Go), un SSD de 512 Go pour installer pléthore de jeux et, le plus important, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660Ti avec 6 Go de mémoire vidéo dédiée — de quoi jouer à tous les jeux AAA en 1080p à 60 images par seconde (même The Witcher 3). Le PC a cependant ses limites et n’est pas conçu pour l’édition vidéo, la modélisation 3D ou la réalité virtuelle. Le PC est remarquablement léger (1,86 kg seulement) et embarque une série de connectiques indispensables : 2x USB Type A 3.2 Gen 1, 1x HDMI 4K @ 30 Hz, 2x USB Type C 3.2 Gen 1.