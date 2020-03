Bon plan : -20€ sur la liseuse numérique Kobo Clara HD

La plus grande concurrente du Kindle profite d'une remise de 20 euros chez Fnac aujourd'hui.

Après les liseuses Kobo Aura H20, Kobo Aura et Kobo Forma, Fnac propose la Kobo Clara HD, une liseuse avec un écran tactile haute résolution de 6 pouces avec 300 pixels par pouce pour une qualité aussi proche du papier que possible. Cet écran E-Ink permet des économies d’énergie monstrueuse qui en retour offre des semaines d’autonomie à la batterie sur une seule charge. Combinée à 8 Go de mémoire pour stocker une large bibliothèque (jusqu’à 6 000 ebooks) et 512 Mo de RAM pour les contenus les contenus les plus exigeants, la Kobo Clara HD a tout pour elle.

Plus de confort de lecture

Comparez à sa principale concurrente, le Kindle d’Amazon, il n’existe qu’une seule version de la liseuse numérique, et elle est garantie sans publicité. Pour plus de confort de lecture, le système ComfortLightPRO réduit progressivement l’exposition à la lumière bleue de sorte que vous pouvez lire avant de vous coucher, puis vous endormir. La tablette de 166 grammes est haute de 15,7 cm et large de 11,1 cm, pour seulement 0,8 cm d’épaisseur. De quoi l’emporter partout.