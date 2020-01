Bon plan : -140€ sur l’iPad dernière génération d’Apple

Présenté le 10 septembre dernier, le tout nouvel iPad d'Apple bénéficie d'un rabais exceptionnel de 140 euros sur Amazon pendant les soldes.

Si selon Apple, l’iPad de 9,7 pouces était le plus populaire de sa gamme de tablette tactile, il devrait en être autant de cette nouvelle génération qui vient le remplacer et en profite pour passer par une augmentation de la taille de la diagonale, laquelle passe à 10,2 pouces.

Un iPad 7ème génération de 10,2 pouces

Au lieu des 9,7 pouces auxquels nous avait habitué Apple, la tablette présente un écran Retina de 10,2 pouces avec une luminance de 500 nits et une résolution de 2 160 x 1 620 pixels à 264 pixels par pouce (ppp). Elle est dotée d’une puce A10 Fusion, celle-là-même que l’on retrouvait dans les iPhone 7 et 7 Plus de 2016, et d’un coprocesseur M10 intégré. De plus, la tablette bénéficie aussi du Smart Connector, ce qui signifie que vous pourrez l’utiliser avec le Smart Keyboard.

Pour le reste, ce nouvel iPad tourne sous iPadOS, une version dérivée d’iOS et optimisée pour l’iPad. La compatibilité avec l’Apple Pencil est aussi de la partie, et comme Apple l’a annoncé, les clients qui ont acheté un nouvel appareil Apple recevront en cadeau un abonnement d’un an au service de streaming Apple TV+. Lancé à 629€ en modèle 128 Go avec Wi-Fi + Cellulaire (4G), l’iPad 10,2 pouces passe à 489€ sur Amazon.