Bon plan : -100€ sur le vidéoprojecteur Full HD Xiaomi Mi Smart Compact

Le tout nouveau vidéoprojecteur de Xiaomi est compact, projète en Full HD grâce à une puce DLP et offre une luminosité de 500 lumens à l'aide de LEDs. Pour son lancement et jusqu'au 10 février, Fnac offre 100€ de remise immédiate.

Xiaomi a déjà démontré son savoir-faire en matière de vidéoprojecteur avec le Mi Laser Projector ultra-courte focale lancé en Europe à la rentrée 2018. Celui-ci permettait d’afficher un écran de 150 pouces en étant placé à seulement 50 cm d’un mur, avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels) qui s’appuyait sur la technologie laser ALPD 3.0 (luminosité théorique de 5000 lumens) et Android TV 8.1 Lancé à 1 899 euros, il cassait déjà les prix, les modèles concurrents étant généralement commercialisés 3000 euros au moins. Le Xiaomi Mi Smart Compact ne joue lui pas du tout dans la même gamme, car il est avant tout destiné à être portable.

Portable et performant

Cela explique à la fois sa compacité et une fiche technique ainsi qu’un tarif inférieurs. Le vidéoprojecteur s’appuie sur une puce DLP de 0,33 pouces affichant une définition Full HD (1920 x 1080 pixels) et sur des LEDs qui permettent d’offrir une luminosité de 500 lumens, tout en garantissant une durée de vie théorique supérieure à 20 000 heures, nettement plus avantageux que ce que peut offrir les lampes UHP. Mise à jour logicielle oblige, Xiaomi n’utilise plus la version 8.1 d’Android TV, mais la version 9.

Le Xiaomi Mi Smart Compact Projector permet d’afficher une image comprise entre 60 et 120 pouces (152 et 304 cm) avec un ratio de 1,2:1 et diffuse le son à travers deux haut-parleurs de 5W chacun. Sa mise au point, électronique, est automatique. Côté connectique, il dispose d’une entrée HDMI, d’un port USB, d’une sortie casque et de la connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Son stockage interne de 16 Go permet d’installer des applications (Amazon Prime, Netflix, Disney+, HBO Max et consorts). Il est fourni avec une télécommande compatible Google Assistant grâce à un micro embarqué.

Lancé à 599€, il bénéficie d’une remise de 17%, soit 100 euros jusqu’au 10 février.