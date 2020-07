Boeing se préparerait à cesser la production de son 747

La crise sanitaire aura eu des impacts à de nombreux niveaux. Elle aura permis certaines prises de conscience aussi, et nous devrions constater certains changements importants. Notamment en ce qui concerne le transport aérien.

S’il n’était pas déjà suffisamment clair que le monde du transport aérien allait profondément changer, ce le sera très bientôt. Selon Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, le géant Boeing s’apprête à stopper la production de son emblématique 747, le 747-8 plus précisément, d’ici deux ans.

Boeing va stopper la production de son emblématique 747

Un porte-parole du constructeur n’a pas souhaité confirmé ni infirmé l’information, déclarant simplement qu’il restait “plus de deux ans” de production pour honorer les commandes. Cela étant dit, Bloomberg met en évidence un certain nombre d’indices pointant vers un arrêt de la production dans plusieurs “changements de texte subtils” dans les bulletins financiers. Bien que cette décision n’ait pas (encore) été expliquée officiellement, ce n’est pas un secret que Boeing fait face à une concurrence très agressive et que le géant connait quelques turbulences en internes. Avant la pandémie déjà, l’industrie du transport aérien avait déjà entamé une mutation vers des appareils plus petits, plus économes en carburant comme le 787 Dreamliner.

La fin d’une ère pour l’histoire de l’aviation

Les 15 747 restants à produire sont destinés au fret, 12 d’entre eux plus précisément à UPS. Les 747-8 est aussi arrivé relativement tard et coûtait relativement cher. Il ferait perdre de l’argent à Boeing depuis 2016. Et d’ailleurs, la dernière commande en date pour une utilisation de transport de passagers date de 2017, pour Air Force One. Toujours est-il que l’arrêt de la production de cet avion culte marquera la fin d’un grand chapitre dans l’histoire de l’avionique. Le 747 est en service depuis plus de 50 ans, avec sa prise de fonction pour la PanAm en janvier 1970. Le Boeing 747 fut extrêmement populaire – 1 571 commandes – et sa “bosse” caractéristique à l’avant du fuselage en fait un appareil particulièrement reconnaissable. Le Boeing 747 continuera de voler de nombreuses années encore, mais c’est la fin d’une époque, assurément.