BOE Technology dévoile l’écran PC le plus rapide du monde à 500 Hz

Un écran ultra-rapide pour l'eSport.

Pour répondre à la demande croissante de progression de l’affichage et de diffusion en direct d’événements importants et de grande envergure, le chinois BOE Technology, numéro un mondial des écrans plats, a mis au point un écran PC de 27 pouces offrant une haute définition intégrale (FHD) et un affichage impressionnant de 500 Hz. Le concurrent principal de Samsung Display et LG Display est le premier fabricant à développer un taux de rafraîchissement aussi élevé pour un moniteur destiné à un usage domestique ou industriel. Ce dernier est d’ailleurs doté d’une connexion eDP à 8 voies, d’un temps de réponse de 1 ms et de la prise en charge d’une gamme de couleurs 8 bits précises.

L’écran le plus rapide du monde, mais pas de 4K à l’horizon

BOE Technology affirme avoir réalisé “d’importantes percées dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs à base d’oxyde” et “la production en masse de structures d’interconnexion en cuivre”, ce qui permet à ce moniteur encore au stade de prototype de devenir une réalité. Pour plus de clarté, le fabricant d’écrans précise avoir surmonté plusieurs problèmes, tels que la facilement de la diffusion et l’oxydation du cuivre. Cependant, les moniteurs à taux de rafraîchissement plus élevé présentent un inconvénient, car le taux de rafraîchissement augmente. Le moniteur de 27 pouces a une résolution maximale de 1080p, ce qui est insuffisant pour un écran de cette taille. Mais même le meilleur moniteur 360 Hz actuel a une résolution FHD inférieure. Cependant, les entreprises suivent petit à petit le mouvement et lancent des moniteurs à taux de rafraîchissement élevé avec des résolutions impressionnantes.