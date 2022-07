BMW va faire payer 18 $ par mois pour faire chauffer ses sièges de voiture dans certains pays

BMW fait payer chaque mois pour profiter des sièges chauffants, un modèle d'abonnement à la carte qui devrait se démocratiser.

Le modèle de l’abonnement se généralise à vitesse grand v, popularisé notamment par les géants de la tech. Aujourd’hui, même les voitures connectées s’y mettent. Les conducteurs de voiture BMW dans certains pays devront débourser 18 $ par mois pour profiter des sièges chauffants, comme le rapporte The Verge.

Le chauffage des sièges avant est l’une des nombreuses options logicielles additionnelles disponibles via BMW ConnectedDrive au Royaume-Uni, en Allemagne, en Corée du Sud, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud. Parmi les autres options notables, on pourrait citer le système de feux de route automatique (environ 12 $) et le chauffage du volant (environ 12 $).

Les conducteurs de BMW dans ces pays n’auront pas à passer dans un garage BMW pour profiter des fonctionnalités. Le matériel étant déjà disponible dans leur voiture, les conducteurs n’auront qu’à payer la somme demandée pour activer l’option via une mise à jour over-the-air sur la plate-forme BMW ConnectedDrive. Ils pourront aussi payer pour débloquer d’autres fonctionnalités accessibles uniquement via un abonnement annuel, comme les alertes de la caméra de sécurité (30 $) et l’accès à un catalogue de musique en ligne (213 $ par an).

Un modèle d’abonnement à la carte qui devrait se démocratiser

BMW n’a pas précisé ses plans quant à intégrer le chauffage des sièges avant en France, par exemple, mais ce genre de microtransactions se démocratisent. Aux États-Unis, par exemple, le constructeur avait suscité la controverse après avoir fait payer 80 $ par an pour profiter d’Apple CarPlay, une pratique à laquelle il avait finalement mis fin. Reste que ce modèle de payer par fonctionnalité est bien vivant aux États-Unis, les conducteurs de BMW devant par exemple payer en plus pour un certain nombre de mises à jour logicielles, 50 $ par an pour accéder à ConnectedDrive et 200 $ par an (après la troisième année) pour mettre à jour les cartes de navigation.