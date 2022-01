BMW Theatre Screen, un écran 8K de 31 pouces pour les passagers à l’arrière

BMW imagine un Theatre Screen pour le divertissement à l'arrière de ses voitures pour une expérience cinéma ultime, avec un écran de 31 pouces 8K.

Certaines voitures actuelles ont déjà des écrans pour les sièges arrière. Ceux-ci ont été pensés et conçus pour aider les passagers à l’arrière à se divertir durant les trajets, comme les enfants qui aiment regarder leurs dessins animés et leurs séries préférées pendant les longs transports. C’est aussi une option plutôt utile pour les parents pour s’assurer que leurs enfants restent tranquille et ne fassent pas n’importe quoi dans la voiture. BMW voit grand, très grand.

Cela étant dit, ces écrans sont assez souvent petits, très petits. C’est pour cette raison que BMW entend bienn faire bouger les choses avec ce que la marque allemande appelle le Theatre Screen (“Écran cinéma”), rien que ça ! Il s’agit d’un écran de 31 pouces capable de supporter des résolutions pouvant aller jusqu’à 8K. La dalle en question ferait ainsi presque toute la largeur de l’espace intérieur.

Ce Theatre Screen serait même presque un téléviseur, en vérité, et même un Smart TV dans la mesure où, selon BMW, il serait équipé des services Amazon Fire TV. Autrement dit, les utilisateurs pourraient profiter de toutes les fonctionnalités que l’on retrouve normalement associées à la plate-forme Fire TV. Cela inclut les films et les séries TV qui peuvent être achetés ou streamés.

Selon Frank Weber, membre du comité de direction de BMW AG Development, “nous développons des expériences immersives numériques pour le plaisir de la conduite pure. En Mode Cinéma, l’arrière de l’habitacle est transformé en salle de cinéma privée. Avec l’écran de 31 pouces, la connectivité 5G, la résolution 8K, le son surround et les programmes de streaming individuels, on vient créer une expérience sans précédent qui définit de nouveaux standards pour le divertissement dans la voiture.”

Le constructeur ne précise pas quand de telles options pourraient être disponibles dans ses véhicules, mais si vous avez toujours rêvé de pouvoir profiter de vos films et séries dans de parfaites conditions, un peu comme si vous faisiez un cinéma en drive-in, voilà qui pourrait être parfait.