BMW pourrait introduire un système d’abonnement pour certaines fonctionnalités de ses voitures

Les modèles économiques des entreprises ont beaucoup évolué ces dernières années. L'heure est aujourd'hui, pour beaucoup, aux services. Cela passe notamment par des abonnements. Et l'on commence à en trouver dans les voitures.

Vous vous souvenez de cette époque où l’on achetait quelque chose et que ce quelque chose devenait de facto à soi ? Pas d’attaches, si l’on peut dire. Aujourd’hui, il faut composer avec les engagements, les abonnements et autre. Et malheureusement pour les propriétaires de BMW, il semblerait que la marque souhaite lancer une nouvelle initiative qui risque de faire grincer des dents. Une extension de son ConnectedDrive Store. Avec pour maître mot, abonnement.

BMW rêve de proposer des options par abonnement sur ses voitures

Le principe est le suivant : BMW veut faire payer à ses clients un abonnement pour pouvoir utiliser telle ou telle fonctionnalité dans ses voitures. Autrement dit, BMW va produire des voitures toute option, options que vous auriez d’ordinaire payer en supplément à l’achat pour en profiter, mais va bloquer certaines d’entre elles derrière un abonnement.

Une idée qui risque de faire grincer des dents

Selon BMW, l’idée est d’offrir aux clients une “flexibilité financière”. Ceux-ci pourront choisir de payer pour certaines options quand ils en ont besoin. L’un des exemples donnés est celui des sièges chauffants. Les clients n’en ont pas l’utilité pendant les mois chauds de l’été mais pendant l’hiver, ils sont pour certains indispensables. Et lorsque vient le moment de revendre le véhicule, le nouveau propriétaire pourra à son tour choisir d’activer les options souhaitées sans avoir à trouver un véhicule avec lesdites options.

On comprend facilement pourquoi BMW cherche à se tourner vers un modèle via abonnement, cela permettrait de générer des revenus mensuels relativement stables mais comme dit, nombre de propriétaires de véhicules de la marque pourraient ne pas être d’accord avec cette manière de procéder.