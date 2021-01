BMW et Audi mettent fin à leurs services d’abonnement pour les voitures

Les abonnements sont devenus très populaires ces dernières années. On en trouve partout, pour tout. Y compris pour les voitures. Mais il semblerait que dans ce cas, la demande soit moins forte.

S’il fallait citer une grande tendance de ces dernières années dans le monde de la technologie, nous pourrions assez facilement mettre en avant les abonnements. Ceux-ci se sont grandement démocratisés. On en trouve aujourd’hui pour tout type de service, y compris pour les voitures. Il semblerait cependant que dans ce dernier cas, ce système soit moins pertinent.

BMW et Audi mettent fin à leurs services d’abonnement de voitures

Ces derniers temps, nous avons clairement pu constater une tendance chez les entreprises à proposer leurs services via des abonnements. Nous l’avons vu avec les films et les séries TV, la musique et le logiciel. Il n’était donc pas très surprenant que des constructeurs automobiles s’y mettent.

Cela étant dit, il semblerait qu’un service d’abonnement pour une voiture ne soit pas la meilleure des idées. À tel point que, selon un rapport d’Autoblog, BMW et Audi auraient tous deux décidé de mettre fin à leurs services d’abonnement respectifs. Les deux géants de l’automobile n’ont pas précisé pourquoi ils avaient pris cette décision mais il n’est pas très difficile d’imaginer la réponse.

Faute de demande suffisante, certainement

Mercedes-Benz avait lui aussi lancé un service similaire il y a quelque temps avant d’y mettre un terme faute d’une demande suffisante. Il y avait aussi des plaintes des clients lassés de devoir constamment transférer leurs effets personnels d’une voiture à une autre. Il ne serait pas surprenant d’apprendre que ces raisons, tout ou partie, se retrouvent dans les décisions de BMW et Audi de fermer leurs propres programmes.

Toujours est-il que certaines marques poursuivent dans cette voie. Cest le cas de Volvo, notamment, qui continue d’exploiter son service Volvo Care. Il y a aussi Cadillac qui chercherait à relancer son service Book avec les concessionnaires. L’avenir nous dira s’il y a vraiment un marché pour ce genre d’abonnement. À suivre !