Bluepoint Games : le nouveau remake sur PS5 sera une “référence visuelle”

Le studio américain Bluepoint Games a des objectifs élevés pour la prochaine génération de consoles.

Spécialisé dans la remasterisation (God of War Collection, Classics HD : Ico & Shadow of the Colossus, Metal Gear Solid : HD Collection, Uncharted : The Nathan Drake Collection et Gravity Rush Remastered), mais également dans la relecture d’une oeuvre (Shadow of the Colossus), Bluepoint Games travaille depuis de nombreux mois sur une exclusivité PS5 encore inconnue pour le moment. Suite à la mise à jour du site officiel de la structure indépendante, fondée en 2006 par Marco Thrush et Andy O’Neil, ce nouveau remake est encore teasé avec de belles phrases accrocheuses : “Bluepoint a développé une variété de remasters et remakes parmi les plus qualitatifs de l’industrie. Mais cela ne nous suffit pas. Notre dernier projet est le plus important de notre histoire et vise à devenir une référence visuelle pour la prochaine génération de consoles de jeu“. Pour le moment, les rumeurs tournent souvent autour de The Legend of Dragoon ou Demon’s Souls.

Sony est très apprécié par Bluepoint Games

En décembre dernier, Marco Thrush prônait sa bonne relation avec le constructeur Sony, tout en glissant subtilement un appel à un potentiel rachat : “Nous sommes un studio indépendant. Le hardware sur lequel nous développons dépend des firmes avec lesquelles nous signons. Plusieurs studios Sony ont été de géniaux partenaires, comme Sony Japan récemment. Nous avons de très bonnes relations avec eux et nous serions heureux de continuer à travailler avec eux s’ils le souhaitent“. Plusieurs insiders laissent entendre depuis de nombreux mois que le studio est ciblé pour rejoindre les Worldwide Studios de PlayStation avec Remedy Entertainment, Housemarque et Kojima Productions.