Bloodstained : Ritual of the Night rencontre l’univers de Child of Light

Aurora de Child of Light s'invite dans Bloodstained : Ritual of the Night pour une nouvelle aventure avec la fidèle luciole Igniculus.

La nouvelle mise à jour gratuite de Bloodstained : Ritual of the Night, disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam/GOG), permet au personnage Aurora, l’héroïne de Child of Light, d’explorer le château de Hellhold pour mettre fin à une malédiction. Pour survivre sur des terres infestées par les démons, celle-ci peut utiliser des mouvements et capacités uniques comme un dévastateur Rayon de Lumière. La jeune princesse pourra également voler en récupérant des ailes, affronter des pièges à piques mortels en enfilant une armure ou encore nager sous l’eau en devenant adulte. Enfin, en plus de bénéficier de l’aide d’Igniculus pour se soigner, elle pourra également compter sur Johannes, l’ami de Miriam, pour lui prêter main forte.

The wait is rewarded, today is the day

Aurora arrives, demons she'll slay From Galleon Minerva to Bael’s lair

Demons, not she, will get a scare Need to know more, all the info?

Dive right in at the link below https://t.co/zIXd0fgeXB @Ubisoft #ChildOfLight pic.twitter.com/b4SyjwwRa6 — Bloodstained: RotN (@SwordOrWhip) March 31, 2022

“C’est un honneur de pouvoir collaborer avec la licence Chid of Light d’Ubisoft“, a déclaré Koji Igarashi, co-fondateur du studio Artplay. “Nous avons consacré beaucoup d’énergie et de temps à ce projet, et nous espérons que vous apprécierez l’arrivée d’Aurora.”

La suite de Bloodstained : Ritual of the Night est en développement

Artplay travaille activement sur la suite de Bloodstained : Ritual of the Night depuis pratiquement un an. Pour mémoire, le premier opus s’est vendu à plus d’un million de copies permettant d’engranger plus de 30 millions de dollars de revenus depuis juin 2019.