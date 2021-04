Blood of Heroes : une bêta fermée sur PC pour le titre multijoueur dans un univers médiéval nordique

La rencontre entre Dark Souls et For Honor avec des combats PvP viscéraux.

Dans des arènes médiévales nordiques, les plus grands héros de tous les temps se battent jusqu’à la mort dans une quête de gloire, tandis que les joueurs déploient toute une panoplie de styles de combat et manient un arsenal d’armes et de capacités mortelles. Les joueurs de Blood of Heroes peuvent expérimenter six héros différents dans la bêta fermée en mode de combat individuel ou en groupe. Chaque combattant possède des capacités offensives et défensives pour équilibrer chaque bataille. Les joueurs doivent apprendre à maîtriser le personnage qui correspond le mieux à leur style de jeu, en évaluant s’ils préfèrent les coups rapides, les frappes puissantes et mesurées ou les capacités à zone d’effet qui perturbent leurs ennemis.

Un trailer pour la bêta fermée de Blood of Heroes

“Nous voulions faire un jeu auquel nous aimerions absolument jouer nous-mêmes, à savoir un monde cruel et plein d’adrénaline, inspiré de Dark Souls, où l’on retrouve des batailles PvP impitoyables et des guerriers sans pitié ni peur“, a déclaré Dmitry Voronov, le directeur de Blood of Heroes chez Vizor Games. “Dans Blood of Heroes, tout comme dans l’histoire, les héros ne sont pas toujours des chevaliers en armure brillante qui se battent pour le bien commun. Ils peuvent être implacables, sournois, vengeurs ou, à l’inverse, solidaires et protecteurs. Leur essence est mise à rude épreuve par le combat. Nous avons essayé de leur donner de la personnalité, afin que le joueur puisse faire un choix qui corresponde à son tempérament et à son style de jeu.”

Blood of Heroes sortira dans le courant de l’année sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Il sera jouable en français, anglais, allemand, russe, polonais, espagnol et italien.