Bloober Team signe un partenariat d’édition avec Koch Media

Grâce à son expérience dans le marketing et la communication, l’éditeur Koch Media va s’occuper des sorties physiques de The Medium et Observer : System Redux d’ici les prochains mois pour aider Bloober Team a rentabiliser le développement de l’aventure narrative d’horreur psychologique ainsi que le thriller cyberpunk. Comme pour Blair Witch à l’époque, The Medium ne devrait plus être une exclusivité Xbox Series X et Xbox Series S lorsque les dates seront communiquées.

We're excited to announce our partnership with @BlooberTeam for the physical releases of psychologic horror game #TheMedium and award-winning cyberpunk thriller #ObserverSystemRedux! 🙌 📺 The Medium | https://t.co/Uz9WXdDFXy

📺 Observer: System Redux | https://t.co/4UAR01JfLv pic.twitter.com/k0ANL6fyO6 — Koch Media UK (@KochMediaUK) March 22, 2021

Piotr Babieno, PDG de Bloober Team, déclare : “Nous sommes très heureux à l’idée de travailler avec notre partenaire Koch Media. Le plus important à nos yeux est d’écouter nos fans, qui nous ont demandé une sortie physique pour ces jeux“. Le Dr. Klemens Kundratitz, PDG de Koch Media, ajoute : “Nous sommes ravis d’accueillir notre nouveau partenaire Bloober Team. Nous sommes impatients de pouvoir travailler avec eux sur la distribution mondiale de leur portfolio de jeux, qui ne cesse d’accroître. The Medium et Observer: System Redux correspondent parfaitement à notre line up diversifié.”

The Medium est un jeu d’horreur psychologique à la troisième personne qui utilise un gameplay innovant de Double Réalité, associé à un style visuel unique réalisé par l’artiste Zdzisław Beksiński et sublimé par la bande-son composée par Arkadiusz Reikowski et Akira Yamaoka. Les joueurs doivent faire face à un mystère si sombre, que seul un medium peut le résoudre. Ils devront explorer en simultané le monde réel, ainsi que le monde des esprits, tout en utilisant leurs aptitudes psychiques pour résoudre des énigmes. Il leur faudra également lever le voile sur les secrets dérangeants présents dans ces deux réalités, mais également survivre aux différentes rencontres qu’ils feront avec La Gueule, un monstre né d’une terrible tragédie

