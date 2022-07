Blonde : Ana de Armas va incarner Marilyn Monroe sur le petit écran

Entre excès en tout genre, sexe, drogue, alcool, cinéma et dépression, Marilyn Monroe livre une vie terriblement mouvementée alors que l'actrice, mannequin et chanteuse est considérée comme un sex-symbol par l’Amérique entière.

En plus de l’impériale Ana de Armas (Blade Runner 2049, No Time to Die, Deep Water), le casting de Blonde comprend Adrien Brody, Bobby Cannavale, Caspar Phillipson, Evan Williams, Toby Huss, Julianne Nicholson, Lily Fisher, Sara Paxton, David Warshofsky, Xavier Samuel, Michael Masini, Spencer Garrett, Chris Lemmon, Rebecca Wisocky, Scoot McNairy, Dan Butler, Garret Dillahunt, Lucy Devito et Ned Bellamy. Les producteurs du drame biographique pour Netflix via Plan B Entertainment sont Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tracey Landon, Scott Robertson, avec Christina Oh comme productrice exécutive.

Un trailer pour Blonde

Blonde, le biopic sur Marilyn Monroe, sera diffusé en exclusivité sur Netflix à partir du 28 septembre prochain. Le cinéaste Andrew Dominik a écrit et réalisé le film tiré du roman à succès du même nom écrit par Joyce Carol Oates, cinq fois finaliste du prix Pulitzer. Celui-ci mêle réalité et fiction pour réimaginer la vie de Norma Jeane Mortenson, plus connu sous le nom de Marilyn Monroe, en explorant le clivage entre la vie publique et la vie privée de l’icône hollywoodienne.