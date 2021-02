BlizzConline 2021 : l’évènement entièrement en ligne dévoile son programme

La convention numérique BlizzConline est l'occasion de faire le plein de nouveautés sur les licences phares de Blizzard Entertainment.

Pour remplacer temporairement la BlizzCon qui n’a pas eu lieu l’année dernière à cause de la crise sanitaire qui frappe le monde entier, Blizzard Entertainment a décidé de miser sur la BlizzConline, une convention en ligne qui aura lieu du 19 au 20 février prochain : “Pendant toute la durée de l’événement, six canaux seront disponibles et permettront aux spectateurs de choisir le flux qui les intéresse. Quatre seront dédiés à World of Warcraft, Hearthstone, Diablo et Overwatch. Un autre sera réservé à l’actualité des jeux de stratégie de Blizzard Entertainment : StarCraft, Warcraft III Reforged et Heroes of the Storm. Un dernier canal principal proposera une sélection de conférences diffusées sur les autres flux. Des segments seront archivés et proposés à la demande pour ceux et celles qui auraient manqué l’évènement en direct.”

Le planning détaillé de la BlizzConline 2021

Les horaires des conférences principales du 19 février 2021

Cérémonie d’ouverture : 23h00 – 00h10

World of Warcraft et la suite ? : 00h10 – 00h40

Tout sur Hearthstone : 00h10 – 00h55

Des nouvelles de Diablo : 00h10 – 00h50

Dans les coulisses d’Overwatch 2 : 00h10 – 00h50

Les légendes de StarCraft : 00h10 – 02h20

Au cœur de World of Warcraft : 00h40 – 01h10

La voix de Deckard Cain : 00h50 – 01h00

Les voix d’Overwatch : 00h50 – 02h20

Tournoi Champs de bataille : 00h55 – 02h40

Table ronde avec les développeurs de Diablo : 01h00 – 01h40

Création de la monture Ancien vagabond : 01h10 – 01h20

Les voix de l’au-delà : 01h20 – 02h40

L’univers gothique de Brom : 01h40 – 02h00

Tout sur Diablo : 02h00 – 02h40

Créer une bande originale : 02h20 – 02h40

Les premières années de Blizzard : 02h20 – 02h40

Les horaires des conférences principales du 20 février 2021