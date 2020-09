BlizzCon : retour en 2021 avec une convention numérique

Si l’édition 2020 de la BlizzCon a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus, une alternative a été trouvée. La BlizzConline de l’éditeur américain Blizzard Entertainment se tiendra du 19 au 20 février 2021 : “Si les circonstances actuelles nous empêchent de nous retrouver en personne cette année, nous prévoyons une petite fête en début d’année prochaine afin de faire vivre l’esprit de la BlizzCon sous la forme d’un évènement en ligne. Les préparatifs sont loin d’être terminés, et nous ne pouvons pas encore vous révéler beaucoup d’informations, mais nous tenions à vous expliquer comment vous pourrez contribuer à rendre cette fête en ligne inoubliable. Pour la BlizzConline, nous planifions la célébration de la communauté, une occasion pour les cosplayeurs, artistes et autres créateurs de la communauté de participer au spectacle et de mettre en valeur leurs talents, via des concours de haut vol et des démonstrations captivantes. Et comme la convention sera cette fois intégralement en ligne, nous pourrons rendre ces évènements accessibles à encore plus de fans dans le monde entier. Nous organisons également une marche des murlocs spéciale, et vous invitons tous à participer en nous envoyant vos images et vidéos.”

📢 BlizzConline is set to take place February 19-20, 2021!

There's lots of planning left to do, but we wanted to provide an early heads-up on how you can take part in the online festivities! 🎉

Check out the blog for more details on the fun! 👀

🔍 https://t.co/fY1x6SBMZm pic.twitter.com/QNev7OiGFX

— Blizzard Entertainment (@Blizzard_Ent) September 21, 2020