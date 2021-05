BlizzCon : pas de salon physique en 2021 pour la célébration de Blizzard

La BlizzCon est encore annulé, mais un nouveau rendez-vous est prévu pour début 2022.

Si la situation sanitaire actuelle évolue, l’incertitude plane encore et toujours autour de la pandémie… Pour cette raison, l’éditeur américain Blizzard Entertainment a décidé de ne pas organiser la BlizzCon 2021 après avoir déjà annulé l’édition 2020 malgré la tenue d’un événement au format numérique sous le nom de BlizzConline en février dernier. Toujours transparente avec la communauté sur les réseaux sociaux et les forums, Saralyn Smith, productrice exécutive de la BlizzCon, revient sur la décision de ne pas organiser le salon cette année : “En Californie, les conditions entourant les rassemblements continuent de changer, et l’évolution de la pandémie fluctue à travers le monde ; c’est pourquoi les équipes de Blizzard ont discuté de ce que cela implique pour l’un des évènements qui nous manque le plus, la BlizzCon. Nous savons que certains d’entre vous se demandent s’ils pourront retrouver leurs amis, leur famille, et les membres de la communauté. C’est dans ce contexte que nous souhaitons vous informer aujourd’hui de notre décision de ne pas organiser de BlizzCon cette année. L’organisation d’une BlizzCon est une entreprise épique et complexe nécessitant des mois de préparation, aussi bien pour nous que pour les nombreux et talentueux partenaires, joueurs pros, comédiens, artistes et autres collaborateurs avec lesquels nous nous associons à la fois sur place et à l’international. Les difficultés et incertitudes liées à la pandémie ont eu un impact sur notre capacité à avancer sur tous ces fronts, et il n’est désormais plus possible de vous proposer en novembre le type d’évènement que nous souhaitons créer.”

La BlizzConline va revenir en 2022, mais avec une nouvelle forme

Saralyn Smith rajoute qu’un événement couplant présentations en ligne et rassemblements physiques aura lieu l’année prochaine : “Mais nous désirons vous retrouver tous rapidement, c’est pourquoi nous prévoyons un évènement mondial pour le début de l’année prochaine, une convention en ligne à l’image de la BlizzConline associée à des rassemblements réduits. Nous partagerons plus d’informations au fur et à mesure de l’avancée de ce projet. Nous avons hâte de vous retrouver et de célébrer la communauté tous ensemble. En attendant, on se retrouve sur Azeroth, en Outreterre, à Sanctuaire, et dans tous les univers qui nous sont si familiers.“