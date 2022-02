Blizzard travaille sur un tout nouveau jeu dans une “licence bien connue” du studio

Blizzard recrute pour un nouveau jeu dans une licence bien connue. S'agit-il là d'un nouveau titre dans StarCraft ?

Si vous êtes fan des jeux du studio Blizzard depuis un certain temps, vous savez alors très certainement que les titres de l’entreprise tournent autour de trois licences principales : Warcraft, StarCraft et Diablo. Et aujourd’hui, il semblerait qu’il faille se préparer à accueillir un nouveau jeu basé sur l’une de ces franchises.

Blizzard recrute pour un nouveau jeu dans une licence bien connue

C’est en effet ce que laisse entendre une offre d’emploi découverte tout récemment. Blizzard chercherait à embaucher un nouveau “chef de la conception de contenu”. Selon la description du poste, le studio recherche un “Champion avec une vision claire pour des missions intéressantes tant dans leur mécanique que leur narration le tout dans une licence bien connue de Blizzard”.

Mais à quelle franchise Blizzard peut-il ici faire référence ? Étant donné que World of Warcraft bat encore son plein, difficile d’y voir là la trace d’un Warcraft 4, cela pourrait entraîner certaines difficultés dans l’histoire. Nous savons par ailleurs que Diablo 4 est en cours de développement, il ne s’agit donc pas non plus de cette licence. Et la dernière licence en date du studio, Overwatch, dispose quant à elle déjà d’une suite en préparation. Cela ne nous laisse donc plus que StarCraft.

S’agit-il là d’un nouveau titre dans StarCraft ?

Cela fait des années que StarCraft 2 a été lancé. En 2020, Blizzard annonçait que tous les développements, qu’il s’agisse de patches divers ou de nouveau contenu, avaient cessé. Cela a conduit certains, tant dans la presse spécialisée que le grand public, à penser que, peut-être, un nouveau jeu StarCraft serait en préparation. Cela étant dit, il est intéressant de noter que la description suggère qu’il puisse s’agir d’un genre de RPG.

Nous savons que, il y a plusieurs décennies, Blizzard avait commencé le développement d’un jeu baptisé StarCraft : Ghost. Malheureusement, celui-ci fut finalement annulé. Dans tous les cas, quand on sait combien de temps il faut au studio pour concevoir un jeu, on se doute qu’il ne faut rien attendre de concret avant longtemps. D’ici là, l’entreprise a par ailleurs annoncé travailler sur un tout nouveau jeu de survie…