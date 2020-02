Blizzard s’octroie davantage de droits sur les mods basés sur ses licences

Si la loi est censée couvrir un certain nombre de situations, elle n'est évidemment pas exhaustive et largement sujette à interprétation. Cela peut donner des jugements assez étonnants. Dans le monde professionnel, il convient alors de se protéger dans les contrats.

La loi a ceci de très étrange que, selon comment les documents légaux – contrats et autres – sont écrits, il est possible de contourner certains points pour y trouver son propre intérêt. Blizzard l’a appris a ses dépens lorsque le jeu conçu avec l’éditeur de campagne de Warcraft 3 Defense of the Ancient a vu le jour. Celui-ci a fini par donner lieu à Dota 2, un jeu qui a terminé dans les mains de Valve. Aujourd’hui, très logiquement, Blizzard a décidé de renforcer ses droits pour que cela ne se reproduise plus.

Blizzard renforce ses conditions d’utilisation concernant les jeux créés via l’éditeur de campagne

Le studio avait rapidement pris l’initiative de développer un jeu similaire, Heroes of the Storm, mais le succès n’a malheureusement pas été du niveau de Dota 2. Aujourd’hui, Blizzard a donc bien retenu la leçon et publie aujourd’hui une nouvelle version de ses conditions d’utilisation en ce qui concerne les créations personnalisées. S’il fallait résumer la situation actuelle, nous dirions simplement que Blizzard restera propriétaire de tous les mods qui pourraient être créés via les éditeurs de ses propres jeux.

Ceci pour ne pas que le fiasco Dota 2 se reproduise

Autrement dit, cela signifie que les développeurs sont toujours encouragés à créer des jeux perso avec l’éditeur de campagne mais Blizzard se garde la propriété de ces créations. Cela empêche d’autres développeurs de créer des jeux indépendants similaires qui reprendraient les différents éléments de ces créations. Des créations qui appartiennent à Blizzard en propre. Cela étant dit, le studio comprend tout à fait que les développeurs aient besoin de gagner de l’argent. S’il ne leur sera pas possible d’exploiter commercialement leurs créations, Blizzard leur permettra d’accepter des dons de la part des joueurs. L’avenir nous dira si ce changement de politique fut judicieux. Affaire à suivre !