Blizzard révèlera son premier jeu mobile Warcraft le 3 mai

Dans le vaste monde du jeu vidéo, certaines licences sont plus cultes que les licences cultes, si l’on peut dire. Certaines ont marqué des générations, et continuent de le faire, d’ailleurs. C’est sans l’ombre d’un doute le cas de la franchise Warcraft de Blizzard Entertainment. Aujourd’hui, le studio annonce qu’il dévoilera son tout premier jeu mobile dans cet univers le 3 mai prochain.

Près de 20 ans après son lancement, World of Warcraft est un toujours très populaire. Le MMORPG a reçu sa dernière extension en date en avril dernier et les équipes du studio travaillent actuellement d’arrache-pied sur la prochaine, qui permettra notamment aux joueurs d’aller dompter les dragons. Mais avant que cela n’arrive, Blizzard a bien l’intention de débarquer sur le marché du jeu mobile.

L’entreprise a en effet annoncé tout récemment qu’elle allait organiser un événement dédié retransmis en direct ce mardi 3 mai à 19 h (heure française) sur Reveal.Blizzard.com. Ce n’est pas la première fois qu’une licence de jeu console débarque sur mobile – Call of Duty ou encore Fortnite l’ont déjà fait et disposent aujourd’hui de versions mobiles très intéressantes pour smartphone et tablette -.

Cet événement permettra, espérons-le, d’en apprendre davantage quant à ce futur jeu mobile. Nous pourrions découvrir ce qu’il aura à proposer aux joueurs, outre le fait de se dérouler dans l’univers de Warcraft, apercevoir certaines mécaniques de gameplay. Nul doute que cette retransmission sera riche en informations. N’hésitez donc pas à suivre la diffusion en direct ce mardi 3 mai, à partir du 19 h. Nous ne manquerons évidemment pas de revenir sur les principales annonces. D’ici là, encore un peu de patience. Vous pouvez retourner sur World of Warcraft et profitez de la récente extension, en rêvant de voyager à dos de dragon.

Join us for the reveal of a new mobile game set in the #Warcraft Universe.

📆 May 3rd

🕙 10am PT

🌐 https://t.co/hb3oiYHQrm pic.twitter.com/Tr8zIQmIHp

— World of Warcraft (@Warcraft) April 28, 2022