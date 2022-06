Blizzard ne proposera pas son Diablo Immortal dans les pays ayant des lois contre les loot boxes. Une décision forte pour le studio.

Ces dernières années, les loot boxes – ces objets virtuels, souvent sous forme de coffres, qui offrent au joueur des améliorations diverses, payantes ou non – se sont grandement multipliées dans les jeux vidéo. Et cela a suscité une vive controverse, non seulement au sein de la communauté, mais aussi dans certains gouvernements, certains y voyant là ni plus ni moins qu’un système de jeu d’argent, dans la mesure où le contenu est le plus souvent aléatoire. De fait, certaines lois ont été promulguées à leur encontre. Ce qui pose souci aux éditeurs et développeurs. Blizzard a pris une décision forte pour son très attendu Diablo Immortal.

Blizzard ne proposera pas son Diablo Immortal dans les pays ayant des lois contre les loot boxes

N’espérez pas pouvoir jouer à Diablo Immortal dans les Pays-Bas lorsque le jeu sera officiellement lancé cette semaine. GamesIndustry.biz et Tweakers ont appris que Blizzard ne proposera pas son jeu free-to-play aux Pays-Bas ou en Belgique à cause de leurs “restrictions face aux jeux d’argent”, et plus précisément aux lois bannissant les loot boxes. Il sera aussi illégal pour les résidents de ces pays de télécharger le jeu depuis un autre pays et l’équipe de support de Blizzard a averti qu’elle ne pouvait garantir que les joueurs des pays concernés puissent éviter d’être bannis.

La Belgique et les Pays-Bas ont conclu en 2018 que certaines loot boxes, plus particulièrement celles que vous pouvez acheter ou échanger avec de l’argent réel, sont assimilés à des jeux d’argent. Diablo Immortal a restreint l’accès à ses items les plus intéressants pour augmenter les statistiques, comme certaines gems légendaires, derrière des coffres légendaires qui sont souvent plus faciles à obtenir avec de l’argent réel. Bien que les items que l’on obtienne soient souvent très bons – au point que certains estiment que c’est injuste -, les attributs sont aléatoires. Cela pourrait donc pousser les joueurs à payer pour obtenir l’item parfait et pourrait entrainer des comportements addictifs ou tout du moins les favoriser.

Une décision forte pour le studio

Blizzard avait cessé les ventes de loot boxes pour d’autres jeux en Belgique après que le pays avait décidé de mettre un terme à cette pratique. Le studio n’est pas seul dans cette situation. EA, Konami, Nintendo et Psyonix – de Epic – ont tous retiré des jeux pour éviter de violer les lois anti loot boxes du pays. Quoi qu’il en soit, c’est une décision forte que de voir Blizzard ne pas lancer son jeu Diablo Immortal dans ces pays plutôt que de procéder à certains petits changements dans son gameplay.