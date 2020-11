Blizzard met à jour World Of Warcraft pour prendre en charge la puce M1 d’Apple

Les machines Mac ne sont pas vraiment taillées pour le jeu vidéo. Cela n'empêche pas certains titres, avec certaines configurations, de tourner parfaitement. C'est le cas du très populaire World of Warcraft de Blizzard Entertainment.

Les Mac ne sont pas franchement reconnus comme étant des machines pour le jeu vidéo. Certains développent choisissent pour autant de créer des versions Mac de leurs jeux en plus de celles pour Windows. Le studio Blizzard Entertainment fait partie de ces développeurs. L’entreprise est connue pour proposer des versions Mac de ses jeux aux côtés de celles de Windows, et pas seulement après coup. Aujourd’hui, c’est World of Warcraft qui s’offre une mise à jour bienvenue.

Blizzard met à jour World of Warcraft

Cela étant dit, avec la récente annonce des machines intégrant la puce M1 basée sur ARM, et donc l’abandon des processeurs Intel x86, les joueurs s’inquiétaient de l’avenir des jeux Blizzard sur ces machines. S’il est actuellement impossible de parler pour le reste du catalogue du studio, les joueurs de World of Warcraft peuvent en tous les cas se réjouir, Blizzard vient d’annoncer l’arrivée du support natif de cette nouvelle puce Apple M1.

pour ajouter le support natif de la puce M1 d’Apple

Cette prise en charge se matérialisera dans la prochaine mise à jour du jeu, mise à jour qui devrait être déployée avant la fin de cette semaine. Autrement dit, n’hésitez pas à mettre à jour votre jeu dans les jours à venir. Cela étant dit, Blizzard précise que, si les tests ont été menés avec succès, le studio sait bien qu’il pourrait rester un certain nombre de soucis, particulièrement avec un changement aussi majeur que celui opéré par Apple. Si vous avez l’intention de jouer à World of Warcraft sur un Mac M1, vous ferez donc particulièrement attention à d’éventuels bugs.

Il est aussi tout à fait possible que World of Warcraft ait pu tourner sur une puce M1 sans ce support natif grâce au logiciel Rosetta 2 mais le résultat serait probablement moins intéressant que cette prise en charge native. Tant mieux pour les joueurs de WoW qui ont craqué, ou vont craquer, pour Mac M1 flambant neuf.