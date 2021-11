Blizzard Entertainment repousse Diablo IV et Overwatch 2 à des dates lointaines

Pas de sortie en 2021 pour Diablo IV et Overwatch 2.

Lors d’une conférence téléphonique avec les actionnaires concernant les résultats financiers du quatrième trimestre 2020 de Blizzard Entertainment, le directeur financier et président des activités émergentes Dennis M. Durkin a indiqué que Diablo IV et Overwatch 2 ne seront pas commercialisés sur consoles et PC dans le courant de l’année : “Au fur et à mesure que nous avons travaillé avec les nouveaux dirigeants de Blizzard et des franchises elles-mêmes, en particulier dans certains rôles créatifs clés, il est devenu évident que certains des contenus prévus pour l’année prochaine vont bénéficier de plus de temps de développement pour atteindre leur plein potentiel. Bien que nous prévoyions toujours de fournir une quantité substantielle de contenu l’année prochaine, nous prévoyons désormais un lancement plus tardif d’Overwatch 2 et de Diablo IV que prévu initialement. Il s’agit de deux des titres les plus attendus de l’industrie, et nos équipes ont fait de grands progrès vers leur achèvement au cours des derniers trimestres. Mais nous pensons qu’en donnant aux équipes un peu plus de temps pour achever la production et continuer à développer leurs ressources créatives pour soutenir les titres après leur lancement, nous ferons en sorte que ces titres enchantent et engagent leurs communautés pour de nombreuses années à venir. Ces décisions vont repousser l’augmentation financière que nous avions prévue pour l’année prochaine. Mais nous sommes convaincus qu’il s’agit de la meilleure solution pour notre personnel, nos joueurs et le succès à long terme de nos franchises.”

La coprésidente Jennifer Oneal va bientôt quitter Blizzard Entertainment

Directrice de Vicarious Visions avant d’être nommée à la présidence de Blizzard Entertainment avec Mike Ybarra suite au départ de J. Allen Brack en août dernier, Jennifer Oneal se prépare à abandonner l’éditeur américain pour rejoindre l’association Women In Games International : “Au cours des derniers mois, beaucoup d’entre nous ont pris le temps de se demander comment apporter des changements positifs sur notre lieu de travail, dans nos jeux et dans nos communautés. Mike Ybarra et moi-même, ainsi que le reste de Blizzard, nous sommes penchés sur les changements importants que nous devons entreprendre afin d’être connus comme la puissance créative qui a amené des centaines de millions de joueurs dans Azeroth, Sanctuaire et bien plus encore, tout en veillant à ce que notre lieu de travail et nos communautés de jeu soient réellement inclusifs, sûrs et accueillants pour tous. Alors que j’écoutais les histoires des gens de Blizzard et que j’étais inspiré par leur courage et leur conviction, j’ai réfléchi à ce que je pouvais faire en tant qu’individu pour créer le changement le plus significatif. Au cours des 20 dernières années de ma carrière, j’ai adoré développer des jeux – ils sont ma raison d’être. J’ai également eu la chance de trouver en cours de route ma passion et ma voix dans le domaine de la diversité, de l’équité et de l’inclusion. Ceux d’entre vous qui ont joué à nos jeux savent que, parfois, nos aventures vous permettent de poursuivre la quête que vous avez entreprise, mais parfois, une nouvelle quête nous attend. Je tiens à vous dire personnellement que j’ai pris la décision de me retirer de la codirection de Blizzard Entertainment et que j’effectuerai une transition vers un nouveau poste avant de quitter le groupe ABK (Activision, Blizzard et King) à la fin de l’année. À compter de maintenant, Mike Ybarra dirigera Blizzard. Si je fais cela, ce n’est pas parce que je n’ai plus d’espoir pour Blizzard, bien au contraire. Je suis inspiré par la passion de tous ceux qui sont ici et qui travaillent de tout leur cœur à des changements significatifs et durables. Cette énergie m’a incité à me lancer et à explorer comment je peux faire plus pour que les jeux et la diversité se croisent et, je l’espère, avoir un impact plus large sur l’industrie qui profitera également à Blizzard (et aux autres studios). Bien que je ne sois pas totalement sûre de la forme que cela prendra, je suis ravie de m’embarquer dans un nouveau voyage pour le découvrir. Les dirigeants d’ABK ont gracieusement offert leur soutien à ma décision et ont travaillé avec moi sur un plan d’investissement dans l’avenir d’autres femmes dans l’industrie du jeu, en acceptant de verser une subvention d’un million de dollars américains à Women in Games International – une fantastique organisation à but non lucratif, dont je suis membre du conseil d’administration, qui cultive et fait progresser l’égalité et la diversité dans l’industrie mondiale du jeu. Cet argent sera utilisé pour financer des programmes de renforcement des compétences et de mentorat. Pendant le temps qu’il me reste ici, je vais transférer mes responsabilités à Mike et assumer un nouveau rôle en travaillant étroitement avec Activision Blizzard et WIGI pour déterminer les premières étapes de l’utilisation de la subvention et sa structure. Ce partenariat est plein de potentiel et constitue une étape supplémentaire dans un engagement à long terme visant à créer un meilleur soutien, des ressources et des conseils pour les femmes dans l’industrie du jeu. Mike a été d’un soutien incroyable tout au long de mon processus de décision concernant ce changement, et j’ai toute confiance en lui pour diriger Blizzard. Mike et moi avons travaillé ensemble à l’élaboration de nombreuses mesures que nous prendrons pour continuer à faire de Blizzard un lieu de travail plus sûr, plus fort et plus ouvert, et je sais qu’il a l’intention de partager certaines de ces mesures avec vous prochainement. Je tenais à le dire personnellement à la communauté Blizzard, car je veux que vous sachiez que je crois fermement en Mike et au reste de la direction de Blizzard, tant en ce qui concerne la culture Blizzard que les jeux Blizzard. Les meilleurs jours de Blizzard sont à venir. Je le crois vraiment. J’espère également que cette lettre vous aidera à réfléchir à ce que vous pouvez faire pour que tous ceux qui vous entourent, quels que soient leur sexe, leur race ou leur identité, se sentent les bienvenus, à l’aise et libres d’être eux-mêmes. Je vous remercie pour le soutien que vous avez apporté à nos équipes au cours des derniers mois. Je sais que vos messages positifs ont énormément aidé nos équipes pendant cette période. Et à tous les employés de Blizzard, merci pour votre honnêteté, votre foi en un avenir meilleur, votre incroyable éthique de travail, votre créativité et votre passion. Vous m’avez inspiré à trouver ma propre voie pour défendre la cause de l’égalité et j’espère que vous inspirerez nos joueurs à faire de même.”