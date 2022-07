Blizzard Entertainment officialise l’acquisition de Proletariat

Proletariat joint ses forces à Blizzard Entertainment dans le but d'élargir le développement de World of Warcraft, le célèbre MMORPG qui attire encore des millions de joueurs dans le monde.

Si Proletariat travaille avec l’équipe de développement de World of Warcraft depuis mai dernier, le studio indépendant à l’origine d’Asheron’s Call, Lord of the Rings Online, Dungeons & Dragons Online et plus récemment Spellbreak sera pleinement absorbé par Blizzard Entertainment d’ici les prochains mois. L’éditeur américain souhaite soutenir ses équipes sur le plan créatif et culturel, tout en créant des expériences AAA dans ses franchises emblématiques, en attirant les meilleurs talents de l’industrie, notamment des spécialistes dans les jeux-services.

Proletariat joins forces with @blizzard_ent! As a studio that is passionate about creating fantastical multiplayer experiences, we can’t wait to join the talented devs on @warcraft to help shape the future of Azeroth together! https://t.co/7Ps35xHGh2 — Proletariat Inc. (@proletariat_inc) July 1, 2022

“Nous plaçons les joueurs au premier plan de tout ce que nous entreprenons, et nous travaillons dur pour répondre à leurs attentes et les dépasser“, a déclaré Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment. “Une partie essentielle de la prise en charge des joueurs consiste à prendre soin de nos équipes – s’assurer que nous avons les ressources nécessaires pour produire des expériences que nos communautés vont adorer, tout en donnant à nos équipes l’espace nécessaire pour explorer encore plus de possibilités créatives dans leurs projets. Proletariat est parfaitement adapté pour soutenir la mission de Blizzard, qui consiste à apporter plus fréquemment du contenu de haute qualité à nos joueurs“. Seth Sivak, cofondateur et CEO de Proletariat : “Nous sommes incroyablement heureux de rejoindre Blizzard Entertainment. Notre équipe s’est toujours efforcée de mettre les joueurs au premier plan, et en travaillant avec l’équipe de World of Warcraft, nous avons découvert que nous sommes complètement alignés et que nous avons les mêmes engagements en termes d’innovation, de qualité, d’investissement dans nos talents, notre communication, et représentation. – cela, à la fois dans et hors des jeux que nous faisons. World of Warcraft est l’un des jeux les plus influents jamais créés et nous sommes impatients de faire partie de cet héritage et de contribuer à construire un avenir encore plus radieux pour Azeroth.“