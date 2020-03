Blizzard Entertainment : Michael Chu s’en va vers de nouveaux horizons vidéoludiques

Le lead writer Michael Chu quitte l'éditeur américain Blizzard après 20 ans de bons et loyaux services.

Au sein de Blizzard Entertainment, Michael Chu a gravi les échelons petit à petit. Après des expériences comme testeur QA (Warcraft 3 : Reign of Chaos, Diablo 2 : Lord of Destruction) et game designer (World of Warcraft, World of Warcraft : Warlords of Draenor, Diablo 3, Diablo 3 : Reaper of Souls, World of Warcraft : The Burning Crusade), il s’épanouit dans l’écriture des scénarios de la licence Overwatch (aussi bien les jeux que les comics). Il a également fait une pige d’un peu plus d’un an chez Obsidian Entertainment afin de travailler sur Neverwinter Nights 2 et Star Wars : Knights of the Old Republic 2 – The Sith Lords (KOTOR 2).

Twenty years after first walking through the doors at Blizzard, I’m moving on to new adventures! Overwatch has been an amazing experience and one that I will treasure forever. Thank you to everyone for your support over the years! https://t.co/rG4zPe9SGC — Michael Chu (@westofhouse) March 11, 2020

En quête de nouveaux défis, il a décidé de quitter l’éditeur américain : “Lorsque j’ai franchi les portes de Blizzard Entertainment pour la première fois il y a vingt ans, mon seul rêve était d’aider à créer les jeux auxquels j’avais passé d’innombrables heures de ma vie à jouer (…) En tant qu’asiatique américain, je voulais expérimenter des récits qui représentaient des gens comme moi et les voir dépeints comme des héros. Overwatch a offert l’opportunité de donner vie à une vision plus inclusive de la Terre (…) Overwatch a été une expérience qui a changé ma vie. J’ai toujours pensé que les jeux et les histoires qu’ils racontent ont la capacité unique de rapprocher les gens, et que l’empathie que vous ressentez en vous mettant à la place de quelqu’un d’autre, même virtuellement, peut combler le fossé entre les kilomètres, les cultures et les nations. Overwatch et sa communauté toujours généreuse et inspirante n’ont fait que renforcer cette conviction (…) Maintenant, alors que je me dirige vers les portes de Blizzard pour une dernière fois, j’ai de nouveaux rêves. Je veux continuer à raconter ces histoires et à construire des mondes qui unissent les gens à travers les jeux vidéo. Pour aider à créer un monde inclusif où plus de gens voudront partager des histoires qui reflètent leurs propres expériences. J’espère que c’est quelque chose que nous pourrons construire ensemble. C’est l’avenir auquel je crois.”

Les cinématiques d’Overwatch