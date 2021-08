Blizzard Entertainment : J. Allen Brack quitte ses fonctions de président pour “suivre de nouvelles opportunités”

Jen Oneal et Mike Ybarra sont désormais à la tête de Blizzard Entertainment.

Visé par une plainte déposée par le California Department of Fair Employment and Housing auprès de la Los Angeles Superior Court pour le comportement déplacé de certains employés envers les femmes (harcèlement sexuel, ambiance sexiste, salaires inégaux, suicide d’une employée), l’éditeur américain Activision-Blizzard est dans la tourmente. Si le PDG Robert A. Kotick, dit Bobby Kotick, a tenté de faire des excuses, le président de Blizzard Entertainment a décidé de partir alors qu’il était en poste depuis trois ans suite au départ de Mike Morhaime.

New leadership at Blizzard. 📝 https://t.co/536WzIJLJv — Blizzard Entertainment (@Blizzard_Ent) August 3, 2021

Celui-ci se retrouve donc remplacé par Jen Oneal, ancienne vice-présidente exécutive du développement et ancienne directrice de Vicarious Visions, et Mike Ybarra, ancien vice-président de la division Xbox chez Microsoft et ancien vice-président exécutif et directeur général de la plate-forme et de la technologie Battle.net : “Les deux dirigeants sont profondément engagés envers tous nos employés ; au travail à venir pour faire en sorte que Blizzard soit le lieu de travail le plus sûr et le plus accueillant possible pour les femmes et les personnes de tout sexe, origine ethnique, orientation sexuelle ou origine ; défendre et renforcer nos valeurs ; et à regagner votre confiance. Avec leurs nombreuses années d’expérience dans l’industrie et leur engagement profond envers l’intégrité et l’inclusivité, ils dirigeront Blizzard avec soin, compassion et dévouement à l’excellence.”

Les adieux de J. Allen Brack, une figure emblématique de Blizzard Entertainment

“Je suis convaincu que Jen Oneal et Mike Ybarra fourniront la présidence dont Blizzard a besoin pour réaliser son plein potentiel et accéléreront le rythme du changement“, déclare J. Allen Brack. “Je suis sûr qu’ils le feront avec passion et enthousiasme et qu’on peut leur faire confiance pour diriger avec les plus hauts niveaux d’intégrité et d’engagement envers les composantes de notre culture qui rendent Blizzard si spécial.“