Blizzard Entertainment envisage de racheter Proletariat, les créateurs de Spellbreak

Le studio indépendant américain Proletariat devrait renforcer les effectifs de Blizzard Entertainment afin d'assurer le suivi de World of Warcraft.

La fermeture prochaine des serveurs de Spellbreak, un Battle Royale magique qui n’a pas réussi à décoller malgré un modèle free-to-play, a eu raison de l’indépendance de Proletariat : “Après plus de quatre ans de magie élémentaire et de combinaisons de sorts, nous avons pris la décision de mettre fin au développement de notre création originale (…) Notre vision était de créer un jeu multijoueur d’action et de sorcellerie frais, avec des possibilités de mouvement et de personnalisation de classe exceptionnelles, qui donnerait aux joueurs la possibilité de libérer le mage de bataille qui sommeille en eux. Nous sommes reconnaissants envers tous les membres de la communauté d’avoir exploré les mondes et expériences magiques que nous avons créés ensemble. C’était un projet ambitieux qui a vu notre équipe repousser de nouvelles limites dans la conception et le développement et nous sommes enthousiastes à l’idée de continuer à innover en créant de nouveaux titres à l’avenir.”

Note that Blizzard is planning to acquire – it has not acquired yet. We originally intended to run this story when the deal was announced, but the deal has not yet closed. — GamesBeat (@GamesBeat) June 29, 2022

Proletariat sera en charge du suivi de World of Warcraft

Après avoir absorbé Vicarious Visions pour agrandir l’équipe de développement travaillant sur la licence Diablo, Blizzard Entertainment se prépare donc à faire de même avec Proletariat. Il s’agira de la plus grosse acquisition réalisée par Blizzard Entertainment – du moins au cours de la dernière décennie – pour faire évoluer ses studios. Dans ce contexte-là, l’objectif est de renforcer les effectifs de World of Warcraft afin de pouvoir atteindre les objectifs de qualité et de délais pour les extensions à venir, comme Dragonflight.