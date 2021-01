Blizzard Entertainment : Battle.net se met à jour avec une refonte de l’interface

Une mise à jour majeure du launcher de Blizzard sur PC est actuellement déployée en Amérique du Nord et arrivera dans les prochaines semaines dans le reste du monde.

En bêta depuis plus d’un an maintenant, la plateforme Battle.net fait enfin peau neuve avec d’importants changements d’ergonomie et d’interface via la plus grande mise à jour front-end du célèbre launcher : “C’est un élément clé de notre histoire depuis la sortie de Diablo en 1996. Nous sommes fiers de la façon dont l’application a permis aux membres de la communauté de communiquer et de jouer à des jeux Blizzard ensemble rapidement et facilement. Avec la nouvelle mise à jour, nous souhaitons accueillir les joueurs de tous horizons et nous assurer de leur fournir une expérience fluide.”

L’éditeur américain Blizzard Entertainment sous-entend que des surprises seront au rendez-vous dans le courant de l’année : “Il ne s’agit là que des premières nouvelles fonctionnalités qui seront ajoutées à Battle.net. Nous continuerons à tester, améliorer et intégrer du contenu à l’application au fil du temps. Nous serions très heureux de connaître votre avis lorsque vous aurez passé un peu de temps sur la nouvelle application.”

Les nouveautés de la version 2.0 de Battle.net