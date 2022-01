Blizzard Entertainment annonce la création d’une nouvelle licence

La nouvelle licence de Blizzard Entertainment devrait être la première collaboration avec Microsoft après l'officialisation du rachat d'Activision Blizzard d'ici 2023.

Sans crier gare, le studio américain Blizzard Entertainment dévoile son nouveau projet : “Nous nous dirigeons vers un tout nouvel univers, qui abritera un jeu de survie inédit sur PC et console. Un endroit rempli de héros à imaginer, d’histoires à écrire, et d’aventures à façonner. Un vaste royaume débordant de possibilités. Mais toutes les histoires ont besoin de conteurs, tous les mondes de bâtisseurs. Et si c’était vous ? Depuis trente ans, nous créons des univers pour des millions de joueurs à travers le monde, mais pour cela il nous faut une équipe diversifiée de développeurs qui donneront vie à leur imagination. Telle est notre mission.”

We’re building a survival game in an all-new universe. Join us in writing our next chapter: https://t.co/yf7W5p9ERQ pic.twitter.com/vWtkDYh1kX — Blizzard Entertainment (@Blizzard_Ent) January 25, 2022

Dans l’immédiat, Blizzard Entertainment est à la recherche d’un environment artist (associate ou senior), un senior character artist, un technical artist (FX Pipeline), un VFX artist (associate ou senior), un senior character concept artist, un associate level designer, un level designer ainsi qu’un lead software engineer (engine) et trois senior software engineer (audio, server, tools).

L’avenir de Blizzard Entertainment

Mike Ybarra, directeur de Blizzard Entertainment, s’exprime sur l’avenir de Blizzard Entertainment : “2021 a été une période difficile pour nous tous. En tant qu’individus, nous avons à cœur de traiter tous ceux qui nous entourent avec le respect et la dignité qui leur sont dus. Comme professionnels, nous attachons une grande importance à nos activités et nous souhaitons travailler dans l’environnement le plus favorable et le plus sain possible. Notre priorité absolue — aujourd’hui et demain — est de rétablir la confiance que vous portez à Blizzard. La créativité et le dévouement déployés par les équipes de Blizzard pendant cette période difficile (en plus de la crise sanitaire actuelle) ont été une grande source de motivation personnelle. Le fait de relever ces défis, de revoir nos processus de développement, d’entreprendre un travail d’introspection et de réfléchir à la manière dont nous pouvons faire évoluer les mentalités témoigne d’une force et d’un engagement incroyables les uns envers les autres, envers notre travail et envers nos joueurs. La lecture des forums, des messages sur les réseaux sociaux et les e-mails des personnes appartenant ou non à Blizzard, qui ont pris la parole pour défendre ce qui est juste et nous guider, m’a également marqué. Je veux que vous sachiez que nous vous avons entendu et que nous sommes déterminés à changer.”

Il a par ailleurs dévoile des mesures permettant de rebâtir la relation de confiance avec les employés de Blizzard Entertainment et les joueurs : “Ces mesures ne sont que les prémices du travail qui nous attend chez Blizzard. Je suis motivé et enthousiaste à l’idée de me consacrer pleinement à la création du meilleur environnement possible pour nos équipes, et de concrétiser leurs envies. Nous savons également que nous devons fournir du contenu à nos joueurs sur une base plus régulière et innover à la fois dans nos jeux existants et au-delà.”