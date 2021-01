Blizzard Entertainment absorbe Vicarious Visions pour en faire une nouvelle équipe de développement

Filiale d’Activision depuis 2005, Vicarious Visions n’est désormais plus un studio mais une équipe de développement dévouée à Blizzard Entertainment et ses licences. Selon les informations de Jason Schreier du site Bloomberg, celle-ci prend la place de Team 1, dite l’équipe classique, qui aurait été dissoute l’automne dernier en raison des retours négatifs des joueurs concernant Warcraft 3 : Reforged. Main dans la main avec l’équipe de Diablo 4, les 200 employés de feu Vicarious Visions seraient actuellement en train de travailler sur un remake de Diablo 2.

Blizzard said today that it's absorbing Vicarious Visions. What it didn't say:

– VV has been working on a Diablo II remake

– Team 1, Blizzard's "classic team," was quietly dismantled last fall

New from me, including some insight on WC3 Reforged: https://t.co/VGczypoBPi

— Jason Schreier (@jasonschreier) January 22, 2021