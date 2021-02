Blizzard Arcade Collection : la renaissance de trois anciens jeux de Blizzard Entertainment

Un recueil dématérialisé des premiers succès de l'éditeur américain Blizzard Entertainment est disponible dès à présent sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Avec des versions améliorées de The Lost Vikings, Rock N Roll Racing et Blackthorne accessibles pour la toute première fois en italien, coréen, espagnol (Amérique Latine), portugais (Brésil), polonais, russe et chinois simplifié et traditionnel, en plus des versions française, allemande, japonaise et espagnole (Europe) qui existaient déjà, la Blizzard Arcade Collection fait renaître les jeux qui ont abouti à la création de Blizzard Entertainment avec ses principes phares, à savoir des mécanismes de jeu satisfaisants, une identité visuelle colorée et un ton humoristique.

“C’est grâce à The Lost Vikings, Rock N Roll Racing et Blackthorne que nous avons ensuite pu créer Warcraft, Diablo et StarCraft. La Blizzard Arcade Collection est donc en quelque sorte un retour aux sources de notre société“, explique J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment. “De nombreux fans de Blizzard du monde entier gardent de chaleureux souvenirs de ces jeux, et nous ont souvent demandé de les adapter sur les plateformes actuelles. Non contents d’exaucer ces souhaits, nous sommes ravis de proposer une expérience inédite, avec de nouvelles fonctionnalités présentes pour la première fois dans chaque jeu.”

Les jeux de la Blizzard Arcade Collection