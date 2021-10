Blizzard annule la tenue de sa BlizzConline 2022

Face à la controverse actuelle, Blizzard annule sa BlizzConline 2022.

Presque chaque année depuis 2005, Blizzard organise son propre événement baptisé BlizzCon. L’occasion pour les joueurs fans du studio de se rassembler et pour le studio lui-même d’organiser différences conférences et animations, annoncer de nouveaux jeux, de nouvelles mises à jour aux titres existants et bien plus encore. Malheureusement, il semblerait que l’entreprise ait décidé de ne pas organiser l’événement cette année non plus.

Face à la controverse actuelle,

Comme vous l’avez peut-être déjà lu ou entendu ici ou là, Blizzard Entertainment est actuellement sous le feu des projecteurs pour une bien mauvaise raison. Critiquée pour ses mauvaises conditions de travail – harcèlement, etc -, l’entreprise suscite aujourd’hui une attention plutôt négative. À tel point que le studio a décidé que la BlizzConline 2022 n’était probablement pas une bonne idée, pas à ce moment-là tout du moins.

Blizzard annule sa BlizzConline 2022

Selon le communiqué de Blizzard, “Tous les événements BlizzCon nécessitent la participation de chacun d’entre nous pour devenir réalité, c’est un effort de toute l’entreprise, alimenté par notre désir de partager ce que nous créons avec la communauté que nous adorons tellement. Aujourd’hui, nous sommes convaincus que l’énergie nécessaire à l’organisation d’un tel événement serait mieux utilisée à supporter nos équipes et à progresser dans les développements de nos jeux et expériences.”

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le principe de la BlizzConline, il s’agit d’un événement en ligne uniquement, et non pas physique donc. À cause de la pandémie de Covid-19, Blizzard avait dû annuler sa BlizzCon l’année dernière, la remplaçant par la BlizzConline 2021, qui avait eu lieu il y a quelques mois.

Cela étant dit, Blizzard annonce par ailleurs que, bien que la BlizzConline 2022 n’aura pas lieu, le studio fera bel et bien diverses annonces de produits et de mises à jour. Les fans devraient donc tout de même avoir du contenu à se mettre sous la dent.