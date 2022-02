Blizzard annonce un projet pour le mobile autour de Warcraft

Blizzard vient-il un nouveau jeu mobile autour de Warcraft ? Voilà qui a le mérite de susciter la curiosité des fans.

Le marché du jeu vidéo est en mouvement perpétuel. Les studios et éditeurs doivent évoluer et faire évoluer leurs licences sous peine de disparaître. Que l’on soit un studio un indépendant ou un énorme studio comme Blizzard. Ce dernier a d’ailleurs l’intention de remettre Warcraft sur le devant de la scène de la scène mobile tout du moins, avec un nouveau projet pour le mobile.

La franchise Warcraft de Blizzard est en grande majorité réservée aux ordinateurs. Il y a bien Hearthstone qui est basé sur l’univers de Warcraft et qui est disponible sur mobile, mais ce n’est pas vraiment la même chose. Cela étant dit, tout ceci pourrait changer bientôt dans la mesure où le studio a dévoilé publiquement un projet de jeu mobile Warcraft.

L’annonce a été faite via un communiqué de presse de Blizzard. On peut notamment lire :”Blizzard prévoit du contenu nouveau pour la franchise Warcraft en 2022, y compris de nouvelles expériences dans World of Warcraft et Hearthstone, et proposera du contenu mobile tout neuf Warcraft pour la toute première fois.”

Difficile de savoir de quel genre d’expérience mobile il est question. L’entreprise a bien une application mobile pour World of Warcraft, mais à part la possibilité de vérifier ses personnages, les joueurs ne peuvent pas vraiment “jouer” au jeu dans le sens traditionnel du mot. Difficile aussi de savoir si cette annonce est synonyme d’un nouveau type d’application ou d’un véritable jeu mobile dans l’univers de Warcraft.

Cette dernière option serait bien sûr plus excitante, d’autant plus depuis que des mods comme les jeux de tower defense étaient très populaires dans Warcraft 3. Alors qui sait, peut-être faut-il s’attendre à un jeu de ce genre. Blizzard est connu pour prendre son temps avec ses propres jeux. Il ne faut donc très probablement pas s’attendre à profiter de ce jeu avant longtemps.