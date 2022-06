Blizzard affirme qu’il ne monétisera pas Diablo IV comme Diablo Immortal

Diablo IV ne devrait pas proposer de système de monétisation comme Diablo Immortal, mais les fans sont encore dubibatifs.

Selon Blizzard, Diablo IV offrira des systèmes de monétisation très différents de ceux que l’on peut aujourd’hui trouver dans Diablo Immortal, et qui suscitent de vives controverses. “Pour être tout à fait clair, D4 est un jeu plein tarif conçu pour les publics PC/PS/Xbox”, déclarait le directeur général de la licence Diablo Rod Fergusson suite à la dernière présentation en date du Summer Game Fest de Microsoft ce dimanche. “Nous nous engageons à proposer énormément de contenu après le lancement, pendant les années qui suivent, ancré autour des items cosmétiques optionnels et des extensions scénaristiques.”

Blizzard avait d’une manière similaire promis de supporter le récent Diablo Immortal pendant un moment, mais le studio le fait via nombre d’options à acheter dans le jeu. Outre les objets cosmétiques, on trouve aussi un battle pass ainsi que des orbes éternels, la monnaie premium qui peut être échangée contre les très controversées crêtes premium.

De l’avis général des joueurs, Diablo Immortal propose l’un des systèmes de monétisation les plus agressifs de tous les jeux Blizzard à ce jour. Il a notamment été estimé qu’il faudrait environ 10 ans, ou 110 000 $, pour acquérir suffisamment de gemmes légendaires pour équiper son personnage avec ce qui se fait de mieux. Depuis le lancement de Diablo Immortal, les fans de la franchise s’inquiètent que le studio utilise un système de monétisation similaire dans Diablo IV, lequel sortira dans le courant de l’année 2023.

Cependant, la déclaration de Rod Fergusson suggère que Diablo IV sera plus proche sur ce point de Diablo III que de Diablo Immortal. Diablo III ne proposait aucune microtransaction, bien qu’il ait été lancé avec une maison des enchères in-game controversée, et Blizzard avait proposé une extension à 40 $ en 2014 suivi d’un DLC à 15 $ en 2017 qui venait ajouter le nécromancien de Diablo II.

Quoi qu’il en soit, si vous lisez les réponses au tweet de Rod Fergusson, vous verrez que de nombreux fans sont encore très inquiets que la mention de ces microtransactions pour des objets cosmétiques puisse cacher davantage d’achats in-game que suggéré. Ni Rod Fergusson, ni le responsable de la communauté Adam Fletcher n’ont mentionné un battle pass payant, mais c’est une option que pourrait utiliser le studio pour rendre certains cosmétiques accessibles, comme le font de nombreux jeux, y compris donc Diablo Immortal.

To be clear, D4 is a full price game built for PC/PS/Xbox audiences. We are committed to delivering an incredible breadth of content after launch, for years to come, anchored around optional cosmetic items & full story driven expansions. More details soon. Necro blog tomorrow!

— Rod Fergusson (@RodFergusson) June 12, 2022