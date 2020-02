BLEUJOUR CTRL, un clavier ressemblant beaucoup à celui d’Apple (sans le prix)

Trouver son clavier parfait n'est pas une mince affaire. Certains ont besoin de beaucoup de touches, d'une grande personnalisation, de couleurs, d'une disposition des touches particulières ou d'une polyvalence en mobilité. Voici une nouvelle entrée, création française.

La société toulousaine BLEUJOUR fabrique des ordinateurs et des périphériques assez originaux – dont le Kubb, une machine complète dans un cube de 12 cm -. Aujourd’hui, la marque dévoile CTRL, un clavier “multi dispositif”, USB et Bluetooth, capable de piloter jusqu’à quatre appareils. Un seul clic suffit pour passer de votre PC à votre tablette et votre smartphone. Le tout avec une autonomie annoncée d’un an. Et pour un tarif très intéressant.

BLEUJOUR CTRL, un clavier façon Apple dédié à la mobilité

CTRL a été pensé et conçu pour celles et ceux qui utilisent beaucoup le clavier et qui naviguent souvent entre plusieurs appareils. Touches extra fines, faible niveau sonore, compatible Windows et Mac mais aussi Android, iOS, Linux ou Chrome OS, pavé numérique, touches de fonction dédiées. Tout y est. Côté connectique, vous pourrez profiter du mode filaire USB ou du sans-fil via Bluetooth. Le fait de pouvoir l’appairer sur plusieurs appareils permet par exemple de travailler sur votre ordinateur puis de répondre à un message sur votre smartphone avec une simple pression sur la touche dédiée. Diablement efficace.

Pour une productivité à toute épreuve, avec un tarif abordable

La batterie lithium-ion polymère de 1 600 mAh du clavier CTRL lui confère une autonomie de 1 an, minimum. Et vous avez même un témoin lumineux pour vous indiquer lorsque le moment de la recharge est venu. Le clavier BLEUJOUR CTRL est disponible en plusieurs coloris ou en aluminium, pour trouver sa place dans un maximum de configurations, y compris les plus colorés. Une édition limitée gris foncé pour MAC intègre même un système de rétroéclairage modulable. Si vous êtes intéressé(e), sachez que vous pouvez vous offrir votre clavier BLEUJOUR CTRL pour 79€ sur le site du fabricant directement ou auprès des revendeurs agréés.