Bless Unleashed : l’exclusivité Xbox One de Bandai Namco sortira en mars

Le tout premier MMO console de Bandai Namco se trouve enfin une date de sortie officielle.

Développé à l’aide du moteur Unreal Engine 4, Bless Unleashed se déroule dans un monde ouvert sauvage et persistant où des bêtes mythiques errent sur les terres. Il dispose d’une histoire riche créée en pensant aux joueurs de MMO hardcore. Grâce à des mécanismes de combo approfondis, une personnalisation poussée des personnages ainsi qu’un multijoueur coopératif (PvE) et compétitif (PvP), l’éditeur japonais Bandai Namco estime qu’il existe une quantité infinie de contenus et de possibilités de jeu pour maintenir l’intérêt des joueurs sur la console de Microsoft (la version Xbox One X propose de la 4K Ultra HD et du HDR10). Cette création originale “apporte des visuels inégalés à un monde fantastique pleinement réalisé, offrant l’un des MMORPG les plus étonnants produits pour les joueurs de console”.

Les différentes éditions de Bless Unleashed

Le Microsoft Store dévoile trois packs fondateurs pour Bless Unleashed, un MMORPG avec une mécanique free-to-play.

Pack Fondateur Deluxe – 19,99 euros

Accès anticipé de sept jours

Titre exclusif de fondateur Pyreborn

Monture épique Ivory Unicorn

Pack premium Valor Perks (sept jours)

Pack Fondateur Exalted – 39,99 euros

Accès anticipé de dix jours

Titre exclusif de fondateur Pyreborn

Deux montures épiques : Ivory Unicorn et Ironclad Rhino

Tenue épique Gilded Enforcer

Valor Perks (trente jours)

1.000 Lumena

Un emplacement de personnage de plus

Pack Fondateur Ultimate – 79,99 euros

Accès anticipé de quinze jours

Titre exclusif de fondateur Pyreborn

Trois montures épiques : Ivory Unicorn, Ironclad Rhino et Inferno Stallion

Deux tenues épiques : Gilded Enforcer et Crimson Slayer

Armes épiques Crimson

Valor Perks (quatre-vingt-dixjours)

2.000 Lumena

Deux emplacement de personnage de plus

Bless Unleashed en vidéo

Bless Unleashed sortira dès le 12 mars prochain en exclusivité sur Xbox One.