Bleeding Edge : une cinématique de lancement pour l’exclusivité de Microsoft

La nouvelle création de Ninja Theory misant sur le multijoueur rappelle son arrivée sur Xbox One et PC avec un trailer sous forme de cinématique.

Fortement inspiré du FPS compétitif Overwatch de Blizzard Entertainment, Bleeding Edge va tenter de s’imposer dans le monde du TPS multijoueur (jeu en arène 4v4) avec un univers totalement décalé et des personnages hauts en couleurs : “Choisissez votre combattant parmi des personnages hauts en couleurs et foncez dans la mêlée ! Faites équipe avec vos amis, et semez le chaos! Faites chauffer l’asphalte avec la belle et l’audacieuse Buttercup et ses bras détachables à lames de scie, faites des ravages comme le rocker Black-Metal Niđhöggrwith et ses solos de guitare électrisants, ou amusez vous, comme Daemon, à découper des membres à tout va dans les rues de New York.”

Les créateurs de Hellblade : Senua’s Sacrifice précise que les joueurs qui ont précommandé le jeu ou participé à la bêta pourront avoir accès au Punk Pack qui contient le skin Punk Rock pour Niđhöggr, le skin Butterpunk pour Buttercup, le skin Outrider pour ZeroCool, l’hoverboard de l’Émeutier, le pack d’autocollants à utiliser dans le jeu Make Your Mark et trois provocations supplémentaires. Ce contenu bonus sera disponible pour ceux qui lanceront le jeu lors de la semaine suivant sa sortie, soit entre le 24 et le 31 mars.

Bleeding Edge sortira en exclusivité sur Xbox One et PC (Windows 10) dès le 24 mars prochain pour seulement 29,99 euros (version physique et numérique). Les abonnés au Xbox Game Pass pourront l’obtenir gratuitement.