Bleeding Edge : Ninja Theory abandonne le suivi de l’exclusivité Xbox

Malgré sa présence dans le Xbox Game Pass dès son lancement, Bleeding Edge n’a pas réussi à faire déplacer les foules. Si les serveurs resteront actifs jusqu’à nouvel ordre, il ne faut pas s’attendre à voir du neuf d’ici les prochains mois pour essayer de le relancer avec des améliorations sur les Xbox Series X et Xbox Series S de l’éditeur américain Microsoft : “Le studio étant principalement concentré sur de nouveaux projets (Hellblade 2, Project Mara & The Insight Project), nous avons décidé qu’il n’y aurait plus de mises à jour de contenu pour Bleeding Edge. Le jeu est toujours jouable sur Xbox et PC. Merci aux fans. Continuez à faire équipe et à semer le chaos !”

With the studio now focusing on our new projects (Senua’s Saga, Project Mara & The Insight Project) we have decided that there will be no further content updates for Bleeding Edge. The game is still playable on Xbox and PC. Thank you to the fans & keep teaming up & causing chaos!

— Bleeding Edge (@BleedingEdgeNT) January 28, 2021