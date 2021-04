Bleach : Brave Souls de KLab va s’inviter pour la première fois sur console

Le free-to-play basé sur le célèbre manga et animé Bleach sortira sur PS4 dans le courant de l'année.

Plus de cinq ans après son arrivée sur iOS et Android, et moins d’un an après la version PC sur Steam, Bleach : Brave Souls sera également disponible sur la PS4 de Sony via le PlayStation Store dès cette année. Permettant de revivre des scènes inoubliables de l’histoire d’Ichigo et Rukia, depuis leur première rencontre jusqu’aux ennemis titanesques qu’ils doivent affronter, le free-to-play gacha avec des graphismes en 3D compte plus de 55 millions de téléchargements dans le monde (ce nombre inclut les utilisateurs qui ont téléchargé le jeu plus d’une fois) et est traduit en sept langues différentes, à savoir japonais, anglais, français, chinois traditionnel, chinois simplifié, coréen et thaï.

Le succès de Genshin Impact (plus d’un milliard de dollars en moins de six mois) sur PS5 et les smartphones (iOS/Android) a sans doute motivé Sony Interactive Entertainment a collaborer avec le leader japonais du jeu vidéo mobile en ligne, KLab, pour porter Bleach : Brave Souls pour la première fois sur console, en plus de son envie d’investir de plus en plus dans l’animation japonaise, ce qui pourrait mener à de nouvelles sorties du même type d’ici les prochains mois. Une campagne spéciale sera d’ailleurs lancée prochainement sur les réseaux sociaux pour célébrer le lancement du jeu sur PS4.

Un trailer pour Bleach : Brave Souls