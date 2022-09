Blankos Block Party : du jeu blockchain approuvé sur l’Epic Games Store

La boutique en ligne de l'éditeur américain Epic Games met en Blankos Block Party, un jeu reposant sur les NFT et développé par Mythical Games, un studio spécialisé dans la GameFi.

En bêta depuis deux ans et désormais pleinement finalisé, Blankos Block Party est un jeu multijoueur dynamique à monde ouvert qui ressemble à une fête de quartier géante. Il met l’accent sur l’art et le design personnalisés, la construction de niveaux, l’exploration de niveaux créés par les utilisateurs et la constitution d’une collection de Blankos uniques et rares (des personnages et accessoires NFT qui peuvent être échangés dans la boutique du jeu).

Epic Games poursuit son ouverture à la blockchain avec Blankos Block Party

Blankos Block Party utilise la technologie blockchain EOSIO pour donner aux joueurs la preuve de la propriété vérifiable et de l’historique des transactions – en d’autres termes, cela signifie qu’ils ont plus de contrôle sur les objets qu’ils gagnent et achètent. Les joueurs peuvent ainsi contrôler leur inventaire et, s’ils le souhaitent, vendre ces objets numériques à collectionner sur le Mythical Marketplace. Ils peuvent utiliser ces fonds pour acheter davantage de cosmétiques, d’accessoires, de Blankos en édition limitée, ou recevoir de la monnaie fiduciaire. Le jeu n’intègre pas de crypto-monnaies pour le moment.

Un trailer pour Blankos Block Party

Blankos Block Party de Mythical Games est actuellement disponible gratuitement sur PC et Mac via l’Epic Games Store aux États-Unis. Une arrivée en Europe nécessite une autorisation pour une mise en avant qui n’a pas encore été délivrée.