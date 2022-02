Blade Runner 2099 : une série télévisée produite par Ridley Scott

La suite "directe" de Blade Runner 2049.

L’arrivée de Blade Runner en live-action sur le petit écran est une priorité élevée chez les studios d’Amazon. Les responsables suivent attentivement les scripts et envisagent des dates de production potentielles. Ridley Scott, qui a réalisé le film original Blade Runner de 1982, est le producteur exécutif de la série télévisée Blade Runner 2099 et pourrait même en devenir le réalisateur si le projet n’est pas abandonné. A ses côtés, la productrice Silka Luisa s’occupera principalement du scénario. Des auteurs seront recrutés d’ici les prochaines semaines pour l’aider à développer correctement le lore, tout en respectant les structures narratives des précédentes adaptations.

EXCLUSIVE: The replicants are heading to the small-screen as Amazon Studios (@AmazonStudios) has put a live-action series set in the #BladeRunner universe into development https://t.co/NxpvJL5vHl — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 11, 2022

Blade Runner 2099, l’après Blade Runner 2049 ?

Dans la continuité du film de Denis Villeneuve, Blade Runner 2099 pourrait se dérouler 50 ans après Blade Runner 2049 et donc 80 ans après Blade Runner. Parallèlement à la licence principale, la série animée Blade Runner : Black Lotus a débuté à la fin de l’année dernière sur Adult Swim et Crunchyroll. Ce spin-off se déroule en 2032 à Los Angeles et se concentre sur une femme réplicante, interprétée par Jessica Henwick, qui se réveille sans aucun souvenir, si ce n’est posséder des compétences pour se battre et tuer. Ses seuls indices sont un appareil de données verrouillé et un tatouage de lotus noir qu’elle a sur la peau. Rassemblant les morceaux de sa mémoire, elle doit traquer les personnes responsables de son passé brutal et sanglant pour trouver la vérité sur son identité perdue.